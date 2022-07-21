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陸外交部重申：波洛西若訪台 必將採取有力反制措施

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。（陸外交部官網）
大陸外交部發言人汪文斌。（陸外交部官網）

英國金融時報19日報導美國眾議院議波洛西八月計畫訪台。大陸外交部發言人今天重申，如果美方一意孤行，中方必將採取有力措施予以堅決應對和反制，「我們說到做到」。

波洛西計畫訪台消息曝光後，大陸官方接連表達堅決反對以及一定會採取反制的態度。

今天（21日）在大陸外交部例行記者會上，外交部發言人汪文斌再度回應，中方已多次表明堅決反對波洛西眾議長訪台的嚴正立場。美國國會是美國政府的組成部分，理應嚴格遵守美方在台灣問題上的承諾。如波洛西眾議長訪台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重衝擊中美關係的政治基礎，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

汪文斌強調，「如果美方一意孤行，中方必將採取有力措施予以堅決應對和反制，我們說到做到」。

美國總統拜登今天稍早被問到此事時曾表示，軍方人士認為波洛西訪台不是好主意。

大陸外交部另一名發言人趙立堅19日在例行記者會上稱，美方若一意孤行，由此造成的一切後果必須完全由美方負責。

波洛西 美國 汪文斌

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