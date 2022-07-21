連勝文跨海出席北京兩岸青年峰會 提七七事變

在北京當局升格對台青年交流規模下，國民黨副主席連勝文、前主席洪秀柱21日以不同方式，參與2022兩岸青年峰會開幕式。連勝文透過影片致辭稱，透過交流，有助推動兩岸青年在事業等各領域上的合作契機，他還重提抗戰的歷史經驗，強調「時代改變青年，青年創造時代。」

連勝文指出，不論台灣、大陸乃至全世界各地，青年議題普遍受到大家重視，「我注意到習近平到香港訪問時，特別提到青年工作的重要性」。

連勝文說，不只香港，台灣和所有大陸年輕人近年同樣面臨新冠疫情的挑戰，也有許多因挑戰而生的機會，海峽兩岸青年來自同樣文化、民族，有很多議題可以一起探討、奮鬥。

連勝文還提到七七事變，以及抗戰期間曾有眾多青年參與奮鬥、犧牲的歷史經驗，強調「時代改變青年，青年創造時代」，期待透過兩岸青年峰會，進一步提供兩岸青年更多交流、深化合作的機會。

北京市長陳吉寧表示，北京將秉持兩岸一家親的理念，全面提升京台青年交流，為兩岸青年追夢、圓夢、築夢做好服務，一如既往提供更多平台、更好環境，實施惠台利民的措施，建立台青在北京實習協同機制，辦好京台科技論壇、創新創業大賽、兩岸高等教育北京高峰論壇等，促進兩岸青年深入交流，讓台青在北京發展有廣闊空間。

人在台灣洪秀柱，也透過為大會提詞、致賀信表達祝福，她在賀信中指稱「兩岸一家親，青年心連心」。

本屆兩岸青年峰會以「攜手繪青春 奮進新時代」為主題，由大陸國台辦、教育部、全國青聯和北京市政府主辦，台灣青年機構負責人、台灣青年和北京市青聯委員代表120多人參加，國台辦主任劉結一出席發表對台青講話。