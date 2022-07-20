走出習近平陰影？李克強閉口不提「清零」 反對「大水漫灌」

據新華社報導，中國國務院總理李克強7月20日在人民大會堂出席了世界經濟論壇全球企業家視訊特別對話。他表示，當前國際地區形勢深刻複雜演變，各種挑戰和不確定因素明顯增多。今年二季度，中國經濟受新一輪疫情等超預期因素衝擊，下行壓力陡然加大。

此次世界經濟論壇全球企業家視訊特別對話由論壇主席施瓦布主持，來自50多個國家的近400位企業家參加。關注話題涵蓋壓力下的經濟發展、氣候保護、糧食安全和物種多樣化保護等等。李克強在對話中不忘援引國家主席習近平今年早些時候在世界經濟論壇視訊會議的演講中的表態，即：中國將堅定不移推進改革開放。中國官媒《人民日報》於19日在頭版次要顯眼的位置預告了李克強即將出席世界經濟論壇全球企業家視訊特別對話的消息。而當天該報頭條的消息是「習近平向全球重要農業文化遺產大會致賀信」。

走出習近平陰影？

李克強於今年兩會期間宣布，這是他的最後一年總理任期。近來隨著他的動態受到媒體關注，有分析認為他正在「走出習近平陰影」。

今年5月中旬，李克強在考察雲南大學時與現場大量人員同樣不戴口罩的情景引發了廣泛關注。之後， 李克強5月25日召開「全國穩住經濟大盤電視電話會議」，與會規模達10萬人。會議上，同樣不戴口罩的李克強呼籲採取更多措施穩定中國經濟。

幾乎同一時間，《華爾街日報》發文表示：多年來，作為中國政壇二把手的國務院總理李克強一直被國家主席習近平邊緣化。如今，李克強正憑借自身影響力重新活躍起來，成為中國政府高層近十年未見的一股潛在制衡力量。

報道援引政府官員和接近決策層的顧問稱，在中國陷入近年來最嚴重的經濟困境之際，李克強正在發揮作用，力促習近平回調一些引導中國遠離西式資本主義並部分導致中國經濟放緩的措施。

但報導也同時指出：在中國不透明的政治體系中，很難衡量李克強獲得了多少支持。據接近決策層的人士說，李克強的舉動得到一些中共官員的支持，後者擔心習近平對根植於毛澤東社會主義願景的意識形態抱有過度執念，而非優先考慮旨在確保經濟增長的實際措施。

兩次強調不搞「大水漫灌」

在7月20日世界經濟論壇上的最新講話中，李克強兩次強調在經濟政策上堅持不搞「大水漫灌」的概念。表示中國4月份主要經濟指標雖然深度下跌，但是中國政府「果斷應對、及時調控，把穩增長放在更加突出的位置，堅持不搞『大水漫灌』，推動原定政策靠前發力」。

李克強在談話中第二次提及「大水漫灌」，是肯定新冠疫情爆發以來，中國的宏觀經濟調控政策。他指出：「2020年以來，我們在應對新冠疫情等重大衝擊中實行的政策在規模上是合理的，沒有『大水漫灌』，也為防通脹創造了條件。」

他也表示，「不會為了過高增長目標而出台超大規模刺激措施、超發貨幣、預支未來。」

「上海和寧夏都沒有想到會有這一天」

從現實的角度來看，中國的清零政策已經成為維護穩定經濟發展一大阻礙。

李克強本人也很少在公開場合對習近平不斷強調的「動態清零」政策表示過支持。在今年3月兩會上的年政府工作報告中，李克強沒有一次提及「清零」或者「動態清零」的概念。

根據中國國家統計局公布的最新數字，2022年上半年各省份GDP增速排行榜上，實施或者曾經實施過嚴格清零防疫政策的地區排名靠後。上海以-5.7%的降速倒數第二。另外包括北京(0.7%)、江蘇(1.6%)、廣東(2.0%)、浙江(2.5%)的GDP貢獻大戶紛紛位於榜單末位。榮登榜首的是寧夏（5.3%）、山西（5.2%）、江西（4.9%）和新疆（4.9%）。對此，中國社媒上流行的一句評論是：「上海和寧夏都沒有想到會有這一天」。

而中國最新的又一輪封鎖措施，更是引發了外界對中國經濟的擔憂。日本銀行野村證券的分析師周一在一份報告中寫道，目前有41個城市的約2.64億人處於完全或部分封鎖或其他措施之下。與上周是31個城市的2.47億人相比有所增加。

周二，中國國家衛健委報告了699例新的國內傳播感染病例，其中包括首都北京的病例。大約三分之一新病例在甘肅省，省會蘭州當局延長了400萬居民中部分人的臨時封鎖。《紐約時報》對此援引專家意見報導稱：「隨著新的新冠病毒變異株變得更具傳播性，中國的清零政策將越來越難以維持。」

在平衡防疫政策和經濟發展的問題上，李克強在世界經濟論壇上的最新講話中宣示了自己的決心。他表示：「中國有1.6億多戶市場主體，人民勤勞智慧，這是經濟發展最大韌性和底氣所在。」中國政府「將全面貫徹新發展理念，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，調動各方面積極性，堅持發展是解決中國一切問題的基礎和關鍵」。

（《華爾街時報》、《紐約時報》、新華社、《人民日報》等）

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