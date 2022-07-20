改食材效期、炸油不更換 必勝客北京2門店爆食安問題

日前，有媒體調查必勝客北京兩家門店，發現後廚餐廳管理人員篡改效期標籤，食材不按時廢棄；烹炸用油長期不更換，相關指標超標近一倍等食品安全問題。

據澎湃新聞，7月20日，必勝客中國官方微博稱，「關於媒體報導的北京必勝客和諧廣場店和魏公村店的相關問題，我公司高度重視，已立即對上述兩家餐廳進行閉店調查。感謝社會對我們的監督。」

北京日報報導，7月20日，北京市豐台區和海淀區市場監管局立即行動，執法人員前往涉事餐飲單位現場開展執法檢查。豐台區市場監管局現場檢查發現，涉事門店和諧廣場餐廳後廚冷凍庫中，存放有保質期至7月19日的法式吐司麵包片1袋，另外檢查發現其洗消間髒亂、存有大量待清洗的餐具、地面油膩濕滑，以及食品庫房中存放有非食品和個人衣物等問題。

針對現場檢查情況和媒體反映的問題，豐台區市場監管局依法對和諧廣場餐廳進行立案查處，目前案件正在調查過程中，涉事餐廳已停業進行整頓。

20日上午，海淀區市場監管局也對涉事門店魏公村餐廳營運在線系統進行了檢查，查看了廢油管理和原材料損耗管理情況。同時，對食品原材料保質期和相應進銷存記錄、冷鏈產品的出入庫記錄進行了檢查，並現場委託第三方機構對後廚發現的原料進行了檢測。據悉，海淀區市場監管局已對該門店依法立案查處。

根據天眼查，必勝客旗下分公司曾多次收到行政處罰。

2022年3月，北京必勝客比薩餅有限公司和諧廣場餐廳涉及使用超過保質期的食品原料、食品添加劑生產的食品、食品添加劑，違反大陸食品安全法，被北京市豐台區市場監督管理局沒收違法所得人民幣337.01元，罰款5萬元。

2021年8月，上海必勝客有限公司嘉善恆利店涉及其他違反食品安全法規的行為，倉庫內多種食品生產日期已超月餘，例如冷凍帶皮波紋薯角為2020年11月生產，被嘉善縣市場監督管理局處以警告。

2020年6月，北京必勝客比薩餅有限公司廣順北大街餐廳也因食安問題，被北京市朝陽區市場監管局處以罰款，沒收違法所得、沒收非法財物。