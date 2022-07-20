游錫堃訪捷克 陸使館：嚴重破壞中捷關係

立法院長游錫堃率團出訪捷克，18日飛抵該國首都布拉格，中共駐捷克大使館20日發布聲明表示強烈反對「台獨頑固份子竄訪捷克」，且稱此訪「嚴重破壞中捷關係政治基礎」。

據中共駐捷克大使館官網消息，對於游錫堃訪問捷克，該使館以答記者問方式表示，「捷克議會參議院和個別政客不顧中方嚴正立場，執意邀請『台獨』頑固份子游錫堃竄訪捷克，縱容其在捷克從事『台獨』分裂活動，嚴重侵犯中國國家主權和領土完整，嚴重破壞中捷關係政治基礎，嚴重踐踏國際關係基本準則。中方對此表示強烈譴責和堅決反對」。

聲明強調，「一個中國原則是公認的國際關係基本準則和國際社會普遍共識，是中國同包括捷克在內其他國家發展雙邊關係的政治基礎，不容任何歪曲挑戰」，並敦促捷方「正視中方嚴正立場，恪守一個中國政治承諾，停止向『台獨』勢力發出錯誤信號，切實消除有關惡劣影響，以實際行動維護中捷關係穩定發展」。

這份最後聲明指出，「中方捍衛國家主權和領土完整的決心和意志堅定不移，將採取一切必要措施，堅決粉碎任何『台獨』圖謀。中國完全統一的歷史任務一定能夠實現」。