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大陸與尼加拉瓜復交半年後 大使人選終於出爐

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
大陸前駐古巴大使陳曦（右）已出任駐尼加拉瓜大使。（取自《澎湃新聞》）
大陸前駐古巴大使陳曦（右）已出任駐尼加拉瓜大使。（取自《澎湃新聞》）

去年12月10日，尼加拉瓜宣布與我斷交、與中國大陸復交，歷經逾半年時間，大陸外交部官網19日公告，大陸國家主席習近平根據全國人民代表大會常務委員會的決定，任命陳曦為駐尼加拉瓜特命全權大使。

網上消息顯示，陳曦現年57歲，福建人，長期在大陸外交部任職，此前為大陸駐古巴大使。

在與尼加拉瓜復交後，大陸去年12月31日就舉行使館復館儀式。根據大陸外交部消息，今年6月22日上午，陳曦已抵達尼加拉瓜首都馬納瓜，在機場舉行簡短記者見面會並發表講話。

上海《澎湃新聞》報導，陳曦當時表示，中方高度讚賞尼方恪守一個中國原則，抓住歷史機遇作出尼中復交的歷史性戰略決斷。這不僅有助於深化兩國互利合作，也將有力推動雙方在國際多邊領域協調配合。

陳曦到任後就積極拜會尼國多位官員。7月11日，大陸商務部長王文濤透過視訊與尼國外長蒙卡達、尼國總統顧問勞雷亞諾分別簽署兩國「關於自由貿易協定早期收獲的安排」、「關於成立經濟、貿易和投資合作混合委員會的諒解備忘錄」。

儀式期間，雙方還正式宣布啟動全面自由貿易協定談判。王文濤表示，中尼自貿協定「早期收獲」安排的簽署和中尼全面自貿協定談判的啟動，是兩國復交以來雙邊經貿合作的又一重要成果，將為兩國關係持續發展打牢基礎、增添動力。

大陸外交部新聞稿稱，尼方官員一致表示，雙方僅耗時半年時間即完成自貿協定「早期收獲」安排談判和簽署，充分體現兩國開展合作的良好意願，尼方願積極配合中方，盡快完成全面自貿協定談判工作。

尼加拉瓜位於中美洲中部，面積約13萬平方公里，人口約662萬人，是蔡英文總統任內第8個與我斷交的友邦，目前我國共有14個邦交國。

尼加拉瓜 自貿協定 外交部

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