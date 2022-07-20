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美「班福特」號與陸「山東艦」航母19日同行台灣海峽

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸航母山東艦。（央視資料畫面）
大陸航母山東艦。（央視資料畫面）

美軍伯克級導彈驅逐艦「班福特」號與共軍航母「山東艦」昨天（19日）均在台灣海峽航行，「班福特」號往北，「山東艦」往南航行，兩艦有可能近距離遭遇。

海軍第七艦隊19日發布新聞稿，伯克級導彈驅逐艦「班福特」號（USS Benfold DDG-65）19日通過台灣海峽，執行「航行自由」例行性任務。第七艦隊表示，「班福特」號通過台灣海峽的航行自由行動，表明美國對自由和開放的印太地區的承諾、美國軍隊會在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動。

第七艦隊的新聞稿未提及「班福特」號的航向，但根據先前北京「南海戰略態勢感知」公布的「班福特」號的軌跡，13日進入西沙海域，16日進入南沙，研判19日應是自南往北經過台灣海峽。

另據，自由時報報導，被軍事迷戲稱「妖怪」的中共山東號航空母艦（弦號17麼拐），19日被記錄到現身台海中線以西，沿大陸沿海南下通過金門外海，隨後跟著一艘疑似補給艦，也疑似被在西南空域盤旋的美國空軍RC-135鎖定目標，畫面也被記錄下來。

從相關報導分析，台灣海峽昨天很熱鬧，美中兩艦昨天罕見一南一北同時通過台灣海峽，台海水域 南北長約300公里，平均寬度180公里，最窄處約130公里，中美兩艦或有可能在相近時間近距離遭遇。

針對美艦「班福特」號航行台灣海峽。解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校19日表示，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒。美頻頻挑釁、作秀造勢，充分說明美是台海和平穩定破壞者、台海安全風險製造者。戰區部隊隨時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整。

美國導彈驅逐艦班福特號。（美聯社）
美國導彈驅逐艦班福特號。（美聯社）

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