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共軍「衛生列車」首度出境軍事演習 將抵寮國永珍
目前正在寮國舉行的共軍與寮軍雙方「和平列車-2022」演習，已達成了共軍「衛生列車」首度跨境投送的紀錄，且還是經由「中老鐵路」完成。
據中國軍視網報導，共軍衛勤分隊149人搭乘軍方衛生列車，7月16日從重慶白市驛站啟程，「這是我軍衛生列車首次出境參演、首次跨境投送、首次離境實保」，而此行是參加「和平列車-2022」人道主義醫學救援聯合演習暨醫療服務活動，演習以颱風災害、人道主義、醫學救援為主題開展，共軍方面由衛勤分隊、陸軍軍醫大學、共軍疾病預防控制中心、軍事科學院、軍事醫學研究院共同組建，與寮軍方面的103醫院、永珍軍事指揮部、寮國軍隊衛生防疫中心共同演習。
另據人民網消息，7月19日早晨，這輛共軍衛生列車從磨憨站（雲南省西雙版納邊境車站）經「中老鐵路」駛出，等於是進入了寮國境內，「中老鐵路」北起大陸雲南省昆明，南至寮國永珍，是第一條采用中國大陸標準、雙方合作建設運營並與中國大陸鐵路網直接連通的境外鐵路，全長1,035公里，2021年12月3日全線開通運營。
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