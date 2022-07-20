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為安倍哽咽大陸媒體人曾穎自殺 作家陳嵐證實：搶救中

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
曾經因日本前首相安倍死亡後與澎湃新聞連線時哽咽，而遭到大陸網友網暴的大陸媒體人曾穎，十九日中午在日本寓所自殺。作家陳嵐證實，目前正在搶救中。（搜狐網）
曾經因日本前首相安倍死亡後與澎湃新聞連線時哽咽，而遭到大陸網友網暴的大陸媒體人曾穎，十九日中午在日本寓所自殺。作家陳嵐證實，目前正在搶救中。（搜狐網）

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久居日本，曾經因日本前首相安倍死亡後與澎湃新聞連線時哽咽，而遭到大陸網友網暴的大陸媒體人曾穎，十九日中午在日本寓所自殺。作家陳嵐證實，目前正在搶救中，希望能救回來！

「曾穎，如果你能看到，求求你了，不要把世界讓給那些不值得的壞人啊親愛的，不值得！過去這一陣又是雲開霧散！」十九日中午，網上突然傳出此前，因在與澎湃新聞連線直播安倍遇刺時哽咽，而遭受網暴的旅居日本的大陸媒體人曾穎自殺的消息，而且還有一封曾穎發佈在朋友圈的遺書在流傳。

作家陳嵐在自己的微博發布了曾穎的遺書，並確認了曾穎的最新情況，她勸慰曾穎「不要把世界讓給那些不值得的壞人啊親愛的」。

曾穎在微信朋友圈中寫道，「很輕鬆，很平靜地跟大家宣布一個消息，32歲的我，決定要離開。」

她說，從2018年開始，她就罹患抑鬱症，2020年，抑鬱症加重，今年7月開始，「抑鬱症已經讓我無法支撐日常的工作和生活。」

曾穎提及了她的一個在2018年初去世的情形，被她埋怨「好好和我們告別」，「所以今天，在生命的最後，我想好好和大家告別，並告知大家這個我絕對不會改變的決定，以便於大家及時和我進行工作上和人生計劃上的交接。」

曾穎寫道，「我想把人生最後的時間，過得漂亮而完整，不辜負任何人，也不留任何遺憾。」遺書中還詳細說了目前比較著急的事，就是她經營的服裝公司，效益還算不錯，她希望有朋友能夠接過去好好經營，不要辜負了這個團隊。

陳嵐之所以擔心曾穎，是因為她經歷過兩個朋友自殺身亡，一個是一起錄製過電視節目的台灣作家「胡同台妹」宮鈴，前幾年悄無聲息地自殺走了，另一個也是自媒體人茅侃侃，32歲時遭遇兩次自殺搶救回來，第三次真的走了。

不過，隨後陳嵐有更新動態稱，「在日的曾穎朋友告知，已經報警，找到了，送往醫院搶救中。」並為曾穎祈求平安。

曾穎雖然身為富比世雜誌「U30上榜者」，還集「同道文化創始人，KOH.style女裝持有、TOMBO烏冬面創始，早稻田大學金融畢業、漫畫家、小微企業天使投資人、文學、歷史愛好者」多重身份於一身，但真正讓大陸網友注意到她是從安倍遇刺那天的連線澎湃新聞哽咽引發爭議開始。她遭到大陸網友痛罵，她的微博也被禁言。

在遭受非議之後，曾穎曾經在個人社交平台上道歉，並「重申自己的價值觀」，但各種網暴依然源源不斷，除了清華大學教授蕭鷹等少數人為她發聲力挺之後，多數聲音並不贊同曾穎的觀點，並認為她作為「安倍高度人才計劃」的受益者，感恩日本可能是發自肺腑的，如若不然，可能她沒有機會去日本留學，也沒有機會在日本實現自己理想抱負。

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曾穎遺書中說，自己患有重度憂鬱症。而作家陳嵐則說，曾穎經歷過兩個朋友自殺身亡，一個是一起錄製過電視節目的台灣作家「胡同台妹」宮鈴；另一個也是自媒體人茅侃侃。（搜狐網）
曾穎遺書中說，自己患有重度憂鬱症。而作家陳嵐則說，曾穎經歷過兩個朋友自殺身亡，一個是一起錄製過電視節目的台灣作家「胡同台妹」宮鈴；另一個也是自媒體人茅侃侃。（搜狐網）

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