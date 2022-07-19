快訊

深夜重訊／統一集團斥資290億元買下台灣家樂福 穩坐零售業霸主

聽新聞
test
0:00 / 0:00

波洛西傳於8月訪台 胡錫進：建議解放軍「伴飛」入台

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
前環球時報總編胡錫進建議共機「伴飛」波洛西進入台灣，圖為早前的共機的巡航畫面。（新華社）
前環球時報總編胡錫進建議共機「伴飛」波洛西進入台灣，圖為早前的共機的巡航畫面。（新華社）

美國聯邦眾議院議長波洛西傳將於8月到訪台灣，消息一出，大陸外交部跟國台辦都再度表示明確反對，環球時報前總編胡錫進則建議共軍軍機「伴飛」波洛西進入台灣上空、「對台灣島行使主權」。

英國金融時報18日報導，美國聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）計畫於8月訪問台灣，展現對台灣的支持；這將是25年來又一次眾議院議長訪問台灣。但報導引述知情人士說法稱，美國政府對此行意見有分歧，訪問可能仍有變數。

由於此前4月初波洛西就曾傳出要臨時更改東亞行程到訪台灣，當時遭到大陸官方高分貝反對，旋因波洛西確診新冠肺炎而推遲整個東亞行，當時大陸外交部還強調波洛西不應推遲行程，而應該要立即取消。

如今波洛西訪台消息第二度傳出，胡錫進在其微信公眾號發文表示，「事實證明，在台灣問題上美國是根本不會講理的，中國唯有用堅決的反制行動回擊美方挑釁，讓他們瞭解打台灣牌所對應的代價，這是美方唯一聽得懂的語言」。

胡錫進建議，「解放軍戰機可以選擇在適當距離上『伴飛』波洛西的專機，與其同時進入台灣島，掠過其降落機場的上空，然後穿越台灣島返回大陸」。他表示，這樣做直接發生軍事衝突的可能性很小，而一旦共軍戰機飛入並穿越台灣島，將是一個比波洛西訪台更具有里程碑意義的先例。「那樣的話，我們大概反而要感謝佩洛西，是她創造了解放軍戰機飛越台灣島的契機，打開了解放軍戰機對台灣島行使主權的嶄新空間」。

波洛西 戰機 美國

延伸閱讀

外媒稱波洛西計劃下月訪台 外交部：沒接獲相關訊息

烏克蘭第一夫人訪美國 20日將對國會發表演說

美艦闖西沙 胡錫進：只有更強大才能迫使美國收斂

中美外長將會面 胡錫進：多數中國人期待王毅更強硬

相關新聞

波洛西擬8月訪台 國台辦：阻礙中國統一進程

英國金融時報18日報導，美國聯邦眾議院議長波洛西計畫下月訪台，大陸國台辦發言人朱鳳蓮19日回應表示，敦促美國國會一些人認...

杭州亞運會時間敲定 延至2023年9月舉行

杭州亞運會舉辦時間敲定。據大陸央視報導，亞洲奧林匹克理事會19日宣佈，杭州亞運會定於2023年9月23日至10月8日舉行...

陸貫徹「習重要指示」 大型紀錄片「尋古中國」開拍

在中共中央政治局集體學習「中華文明探源工程」後不久，大陸國家文物局與大陸中央廣播電視總台即宣布開拍聯合攝製的大型紀錄片「...

波洛西傳於8月訪台 胡錫進：建議解放軍「伴飛」入台

美國聯邦眾議院議長波洛西傳將於8月到訪台灣，消息一出，大陸外交部跟國台辦都再度表示明確反對，環球時報前總編胡錫進則建議共...

葉劉淑儀：勾結外國勢力是大忌 大陸領導人不得不警惕

大陸國務院港澳辦主任夏寶龍昨日在研討會上表示，應警惕反中亂港分子賊心不死，膽敢反中亂港必將受到嚴懲。香港行政會議召集人葉...

陸強化磁吸台青 北京兩岸青年峰會升格

日前中共總書記習近平於海峽論壇上，給與會台灣青年回信後，大陸當局為進一步促進對台青年工作，將已舉辦四屆的「兩岸青年交流合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。