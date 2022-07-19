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波洛西擬8月訪台 國台辦：阻礙中國統一進程

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。報系資料照
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。報系資料照

英國金融時報18日報導，美國聯邦眾議院議長波洛西計畫下月訪台，大陸國台辦發言人朱鳳蓮19日回應表示，敦促美國國會一些人認清台灣問題的重要敏感性，停止在台灣問題上打牌、挑釁，並稱美國會議員的目的就是打「台灣牌」，企圖「以台制華」，阻礙中國的統一進程。

朱鳳蓮首先表示，關於波洛西計畫「竄訪中國台灣地區」，「我們（中國大陸）已多次表明嚴正立場，堅決反對美台之間任何形式的官方往來。」

她說，美國一些國會議員一段時間來在台灣問題上屢屢採取挑釁言行，支持慫恿「台獨」分裂勢力，為民進黨當局的謀「獨」行徑站台，其目的就是打「台灣牌」，企圖「以台制華」，阻礙中國的統一進程。

朱鳳蓮說，敦促美國國會一些人認清台灣問題的重要敏感性，認清「台獨」分裂行徑的嚴重危害性，停止在台灣問題上打牌、挑釁，停止對「台獨」勢力的縱容支持，停止任何玩火行徑。

她接著說，民進黨當局靠勾結外部反華勢力謀「獨」，無論以什麼名義採取什麼形式，其下場只能是失敗。

另對立法院長游錫堃訪問捷克，並擬赴歐洲其他國家，以及歐洲議會副議長畢爾一行也正在台灣訪問。朱鳳蓮抨擊，游錫堃頑固堅持台獨立場，但無論怎麼折騰，都「改變不了台灣是中國一部分的事實」，改變不了終遭依法清算的下場。

她說，敦促有關國家，以及歐洲議院有關人，恪守一中原則，停止在台灣問題上的錯誤行徑。

美國 台獨 朱鳳蓮

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