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大陸國台辦前副主任劉軍川 已任統戰部紀檢組長

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
前大陸國台辦副主任劉軍川過去出席兩岸交流活動，他現已任統戰部紀檢監察組組長。取自北京日報
前大陸國台辦副主任劉軍川過去出席兩岸交流活動，他現已任統戰部紀檢監察組組長。取自北京日報

繼裴金佳今年四月升任大陸退役軍人事務部部長後，大陸國台辦再有副主任出現職務調動。據中共中央統戰部網站19日更新訊息顯示，前國台辦副主任劉軍川，已接替周小瑩，擔任中央紀委國家監委駐中央統戰部紀檢監察組組長。

劉軍川1963年出生，現年59歲的他將屆大陸副部級官員一般60歲的退休門檻，但因中央部委的紀檢組長職務特殊，可到63歲，通常獲提名者不超過60歲，因此劉軍川調進紀檢體系後，預計可以延長政治生命。

1983年從廈門大學經濟學系畢業後，劉軍川穿上軍裝，在中共解放軍空軍指揮學校任教十年，後於1993年進入台辦系統工作，歷任經濟局副局長、聯絡局局長等職，2019年升副主任。

適逢中共二十大將於3個月後召開，除了產生新一屆中央委員外，也將選出新一屆中紀委委員，此次劉軍川職務調動，也代表他將於二十大當選該屆的中紀委委員。

大陸國台辦領導層為一正四副格局，除了劉軍川、裴金佳外，主任劉結一出身外交體系，1957年12月出生的他，今年底將屆滿正部級的65歲退休年齡，但因涉台體系特殊，是否卸任或更上一層樓受到關注。

此外，國台辦另兩位副主任陳元豐、龍明彪現年分別為59歲、60歲，接近退休門檻，預計中共二十大前後國台辦領導層會出現一波異動。

前大陸國台辦副主任劉軍川，已任統戰部紀檢監察組組長。截圖自大陸統戰部網站
前大陸國台辦副主任劉軍川，已任統戰部紀檢監察組組長。截圖自大陸統戰部網站

國台辦 中共 中紀委

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