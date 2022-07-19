北京邀歐四國領導人11月來華會習近平？陸外交部：假消息

《南華早報》7月18日引述知情高層人士的說法報導，中國邀情歐洲領導人11月在北京與中國國家主席習近平會面。不過，中國外交部隔天對此表示：這是一個假消息。

中國外交部發言人趙立堅19日主持例行記者會時，有外媒記者提問，據《南華早報》報導，中國已邀請德、法、意、西等國的領導人11月訪問北京，與中國領導人會面，能否證實邀請函已經送出？他們回應了嗎？趙立堅回覆：「我不知道他們這是從哪兒來的消息。我可以告訴你，這是一個假消息。」

《南華早報》前一天的報導聲稱，邀請函已發給德國總理肖茲（Olaf Scholz）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、意大利總理德拉吉（Mario Draghi）和西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）。文章提到，這些領導人還沒決定是否接受邀請，並且預測會面的日期很可能是在二十大之後，如今此消息被中國外交部否認。

（綜合報導）

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