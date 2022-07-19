快訊

賈永婕發千字文 一通關鍵電話為失智母財庫止血

花滑／羽生結弦宣布「選手退役」 將轉戰職業繼續滑冰生涯

高嘉瑜參加陳時中記者會 「上台卻秒下台」原因曝光

陸：波洛西不得訪台 美若一意孤行一切後果美方負責

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。（陸外交部官網）
大陸外交部發言人趙立堅。（陸外交部官網）

英國《金融時報》報導稱，美國國會眾議院議長波洛西計畫在今年8月率團訪問台灣。大陸外交部發言人趙立堅今天（19日）稱，中方要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不得安排波洛西眾議長訪台，如果美方一意孤行，由此造成的一切後果必須完全由美方負責。

趙立堅在今天的外交部例行記者會上回應媒體詢問此事時表示，中方已經多次就此表明嚴正立場，中方堅決反對任何形式的美台官方往來。美國國會是美國政府的組成部分，理應嚴格遵守美國奉行的一個中國政策。如果佩洛西眾議長訪台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重衝擊中美關係的政治基礎，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方對此堅決反對。

趙立堅強調，中方要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不得安排佩洛西眾議長訪台，停止美台官方往來，停止製造使台海局勢緊張的因素，以實際行動履行美方不支持台獨的承諾。如果美方一意孤行，中方必將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整，由此造成的一切後果必須完全由美方負責。

波洛西今年4月新冠病毒檢測結果呈陽性，「訪台」計畫推遲。外交部發言人趙立堅當時對此表示，中方官員向美方就此進行了嚴正的交涉。她應該做的不是推遲訪問，而是立即取消訪問

趙立堅 美國

延伸閱讀

歐盟駐陸大使提和平統一 外交部：台灣主權屬台灣人民

重申中華民國是主權獨立國家 黃珊珊：雙城論壇不宜中止

烏克蘭第一夫人訪美國 20日將對國會發表演說

25年來第一次！金融時報：美國會議長波洛西下月訪台

相關新聞

解放軍在海南島周遭水域軍演 美國機艦抵近偵察

美中外交部門稱要設置護欄，但中方再指控美方言行不一，具大陸官方背景的南海戰略態勢感知公布19日美偵察機抵近偵察大陸東南沿...

陸：波洛西不得訪台 美若一意孤行一切後果美方負責

英國《金融時報》報導稱，美國國會眾議院議長波洛西計畫在今年8月率團訪問台灣。大陸外交部發言人趙立堅今天（19日）稱，中方...

陸「全球安全倡議」未得迴響 美政治學專家警告：不可輕忽

美媒引述分析指出，中國國家主席習近平在今年博鰲亞洲論壇上發表的「全球安全倡議」儘管沒有得到國際社會很大迴響，但該倡議可能...

影／雙城首提共機擾台 柯文哲：是要表達台灣人民的不爽

台北上海雙城論壇今天登場，台北市長柯文哲今在論壇致詞時提到共機擾台，會後聯訪被問及，去年沒提共幾擾台，今年才提，是否是因...

柯文哲指兩岸已讀不回 綠委：孬了！中國小弟論調

台北上海雙城論壇今天登場，台北市長柯文哲致詞時指兩岸雙方已讀不會，政治操弄只會讓兩岸關係越來越糟。民進黨立委鄭運鵬說，這...

雙城論台將續辦？ 陳時中：有需要會辦 目前「不宜辦」

台北上海雙城論壇今上午在晶華酒店登場，也是台北市長柯文哲任內最後一次。民進黨台北市長參選人陳時中今早被問到若當選是否會續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。