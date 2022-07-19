陸：波洛西不得訪台 美若一意孤行一切後果美方負責

英國《金融時報》報導稱，美國國會眾議院議長波洛西計畫在今年8月率團訪問台灣。大陸外交部發言人趙立堅今天（19日）稱，中方要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不得安排波洛西眾議長訪台，如果美方一意孤行，由此造成的一切後果必須完全由美方負責。

趙立堅在今天的外交部例行記者會上回應媒體詢問此事時表示，中方已經多次就此表明嚴正立場，中方堅決反對任何形式的美台官方往來。美國國會是美國政府的組成部分，理應嚴格遵守美國奉行的一個中國政策。如果佩洛西眾議長訪台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重衝擊中美關係的政治基礎，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方對此堅決反對。

趙立堅強調，中方要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不得安排佩洛西眾議長訪台，停止美台官方往來，停止製造使台海局勢緊張的因素，以實際行動履行美方不支持台獨的承諾。如果美方一意孤行，中方必將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整，由此造成的一切後果必須完全由美方負責。

波洛西今年4月新冠病毒檢測結果呈陽性，「訪台」計畫推遲。外交部發言人趙立堅當時對此表示，中方官員向美方就此進行了嚴正的交涉。她應該做的不是推遲訪問，而是立即取消訪問