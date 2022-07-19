解放軍在海南島周遭水域軍演 美國機艦抵近偵察

美中外交部門稱要設置護欄，但中方再指控美方言行不一，具大陸官方背景的南海戰略態勢感知公布19日美偵察機抵近偵察大陸東南沿海，同時美雷根號航母連續兩日在南海萬安灘海域活動。解放軍則在相關海域軍演應對。

南海戰略態勢感知稱，7月19日，美空軍1架RC-135V偵察機在台灣海峽南口進行高強度抵近偵察，其目標可能是中國東南沿海地區的軍事設施和海南島附近水域正在進行的軍事演習。

另，大陸央視軍事跟南海戰略態勢感知也公布美導彈驅逐艦班福特號近來所有的軌跡、以及航母雷根號在南海活動的路線。南海戰態勢感知19日公布美雷根號航母 7月17日至18日，繼續在南海活動，持續逗留在萬安灘附近海域。

大陸廣東海事局日前公告17日23時至22日24時在汕尾附近海域軍事演習；7月16日，海南清瀾海事局公告，17日至20日在海南島以東的南海海域進行軍事訓練。

大公報報導，近期，中國大陸周邊海域並不平靜。本月13日，美軍雷根號航母打擊群進入南海執行例行任務，這是其今年首次進入南海進行軍事演習。同日，阿利伯克級導彈驅逐艦「班福特」進入西沙海域，執行所謂「航行自由」任務，被解放軍南部戰區組織海空兵力進行監視並予以警告驅離，16日，該艦又闖入南沙附近。

這種情況下，解放軍展開多點聯動的海上演訓，具有重要的震懾意味和動態應對意義。