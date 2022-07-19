聽新聞
test
0:00 / 0:00
中國大陸邀歐洲領導人11月在北京與習近平會面
包括法國總統馬克宏等在內的歐洲領導人，已被邀請於11月在北京與中國國家主席習近平會面。
《南華早報》星期一（7月18日）引述大陸一名知情高層人士的說法報導，除了馬克宏，德國總理蕭茲、義大利總理德拉吉、西班牙首相桑切斯也在受邀名單。不過，他們還沒決定是否接受邀請。
習近平與這些領導人會面的日期，很可能是在預計於10月舉行的中共第二十次全國代表大會之後。
據報導，這場會面的時間點將與當月在印尼巴厘島舉行的20國集團領導人峰會相吻合，或將標誌著歐洲領導人重返中國。中國兩年多以來實施的防疫「清零政策」，已對中國外交造成了阻礙。
《南華早報》在報道中也說，一場關於如何因應北京邀請的「激烈辯論」正在巴黎進行，但歐洲最強大國家的領導人都贊成與中國就烏克蘭、糧食安全等問題進行對話。
《南華早報》引述一位不具名的高級外交官說，歐洲領導人「很難對中國說不」。這名高級外交官補充說，中國大陸外長王毅將於9月前往紐約參加聯合國大會時到歐洲一趟，屆時他將「安排歐洲領導人對中國的高級別訪問」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言