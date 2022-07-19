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中國大陸邀歐洲領導人11月在北京與習近平會面

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸外長王毅。（新華社資料照）
大陸外長王毅。（新華社資料照）

包括法國總統馬克宏等在內的歐洲領導人，已被邀請於11月在北京與中國國家主席習近平會面。

《南華早報》星期一（7月18日）引述大陸一名知情高層人士的說法報導，除了馬克宏，德國總理蕭茲、義大利總理德拉吉、西班牙首相桑切斯也在受邀名單。不過，他們還沒決定是否接受邀請。

習近平與這些領導人會面的日期，很可能是在預計於10月舉行的中共第二十次全國代表大會之後。

據報導，這場會面的時間點將與當月在印尼巴厘島舉行的20國集團領導人峰會相吻合，或將標誌著歐洲領導人重返中國。中國兩年多以來實施的防疫「清零政策」，已對中國外交造成了阻礙。

《南華早報》在報道中也說，一場關於如何因應北京邀請的「激烈辯論」正在巴黎進行，但歐洲最強大國家的領導人都贊成與中國就烏克蘭、糧食安全等問題進行對話。

《南華早報》引述一位不具名的高級外交官說，歐洲領導人「很難對中國說不」。這名高級外交官補充說，中國大陸外長王毅將於9月前往紐約參加聯合國大會時到歐洲一趟，屆時他將「安排歐洲領導人對中國的高級別訪問」。

馬克宏 習近平

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