中印軍長級會談：解決剩餘問題有助邊界安寧

中國和印度再度舉行軍長級會談，雙方隨後發佈聯合新聞稿重申，解決剩餘問題有助於恢復中印邊界西段實控線地區的和平安寧，推動雙邊關係發展。

中國大陸國防部網站星期一（18日）晚發佈一份中英文聯合新聞稿，提到中印兩軍星期日（7月17日）在莫爾多/楚舒勒會晤點印方一側舉行第十六輪軍長級會談。雙方在3月11日會談基礎上，以建設性和前瞻性方式繼續探討推動解決中印邊界西段實控線地區有關問題。

新聞稿也說，中印雙方以兩國領導人重要共識為指引，坦誠深入地就儘早解決剩餘問題交換意見。雙方重申，解決剩餘問題有助於恢復中印邊界西段實控線地區的和平安寧，推動雙邊關係發展。在此期間，雙方同意維護中印邊界西段安全穩定，繼續密切保持外交和軍事渠道溝通對話，儘早就解決剩餘問題達成雙方都可接受的方案。

《印度時報》（The Times of India）稍早前報導，這場會談從早上9時30分開始，至晚上約10時才結束，歷時超過12個小時。

據報道，印度在會談上要求中國撤回部署在拉達克東部一帶兩個爭議點的部隊，同時印度也尋求恢復在德普桑平原的巡邏權（patrolling rights）。此外，印度也要求中國不要派遣軍機進入靠近兩國邊境摩擦點的上空。

中印從前年5月開始發生邊境爭端，雙方在多個實際控制線附近的地點持續對峙併發生衝突，最嚴重的是前年6月15日兩國軍隊在加勒萬河谷爆發的激烈肢體衝突，造成雙方人員傷亡。