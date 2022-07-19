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陸國防部：要求美方立即撤銷對台軍售

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國防部發言人譚克非。取自大陸國防部網站
大陸國防部發言人譚克非。取自大陸國防部網站

面對拜登政府再次啟動對台軍售，大陸國防部、外交部、國台辦18日均做出回應。大陸國防部發言人譚克非18日晚間表示，中方要求美方立即撤銷對台軍售計畫，停止一切售台武器和美台軍事聯繫，否則破壞中美兩國兩軍關係與台海和平穩定的責任，完全由美方承擔。

大陸國防部新聞事務局官方帳號「國防部發布」於18日深夜發布上述訊息。

大陸國防部發言人譚克非說，台灣問題事關中國國家主權和領土完整，涉及中國核心利益。他重申「四不一無意」，抨擊近期美方對中方多次承諾「四不一無意」，明確表示不支持「台獨」，但在對台軍售問題上言行不一、毫無誠信。

他說，中方要求美方立即撤銷對台軍售計畫，停止一切售台武器和美台軍事聯繫，否則破壞中美兩國兩軍關係與台海和平穩定的責任，完全由美方承擔。

譚克非還強調，台灣的前途、台灣同胞的安全保障和利益福祉是買不來的，民進黨當局和「台獨」分裂勢力妄圖倚美自重、以武謀獨只會是飲鴆止渴。

他最後警告，「中國人民解放軍將採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權和領土完整，堅決挫敗任何形式的外部勢力干涉和台獨分裂圖謀。」

美國國務院15日批准拜登任內第五度對台軍售，包括總額1.08億美元（約新台幣32.35億元）的戰車及戰術車輛的零附件、技術協助等。

軍售 國防部 台獨

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