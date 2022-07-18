港版國安法首名定罪被告 因兩案被追討138萬港元

港版國安法首名被定罪被告唐英傑，因兩起訴訟案被香港律政司追討近138萬港元。

綜合「香港01」和「星島日報」報導，唐英傑涉嫌於2020年7月1日駕駛插有「光復香港 時代革命」旗幟的摩托車，在灣仔衝向警方防線，傷及三警員。案件在香港高等法院審理，不設陪審團，由三名國安法指定法官審理。經審訊後，唐英傑被裁定一項煽動他人分裂國家和一項恐怖活動罪成，被判入獄九年。

唐英傑曾在去年就上述案件不設陪審團的決定，向高等法院提出司法覆核，但被裁定敗訴。法官未對訴訟費用作出裁決。唐英傑隨後提出上訴但遭駁回，上訴庭判他需支付訴訟費。

據悉，香港律政司今年3月向唐英傑及其代表律師發信，就不設陪審團的司法覆核案，向唐英傑追討約73萬6500港元訴訟費，並需於3月14日前繳交。律政司今年5月就唐英傑曾申請人身保護令被拒案，要求唐英傑支付63萬9000港元訴訟費，合計近138萬港元。

另據BBC中文網，2021年7月，香港首例《港版國安法》案件判刑，高等法院此前裁定24歲被告人唐英傑「煽動他人分裂國家罪」和「恐怖活動罪」成立後，判處他九年有期徒刑，並吊銷駕駛執照十年。

唐英傑被控於2020年7月1日下午，駕駛插有「光復香港時代革命」字樣旗幟的摩托車到灣仔撞向三名警員，致警員嚴重受傷。高院奉香港律政司命令不設陪審團審理此案，裁定他有罪，並裁定該口號的「自然而合理後果」是構成煽動他人分裂中國，而被告人把摩托車撞向警員是故意挑戰香港法治的象徵，造成嚴重社會危害。