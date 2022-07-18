美再次對台軍售 國台辦：以武拒統損害台灣利益

美國國務院15日批准拜登任內第五度對台軍售，包括總額1.08億美元（約新台幣32.35億元）的戰車及戰術車輛的零附件、技術協助等，大陸國台辦發言人朱鳳蓮18日說，民進黨企圖以武拒統，「只會進一步損害台灣同胞的利益，把台灣同胞往火坑裡推。」

朱鳳蓮回應表示，美方一而再再而三向「中國台灣地區」出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八·一七」公報規定，以此縱容支持「台獨」勢力，嚴重違反美國不支持「台獨」的承諾。

她說，美方的做法充分暴露其武裝台灣、以台制華的險惡用心。「我們敦促美方放棄打台灣牌的圖謀，停止在涉台問題上進一步玩火。」

朱鳳蓮最後表示，「民進黨當局拿台灣同胞血汗錢購買武器，企圖以武拒統，只會進一步損害台灣同胞的利益，把台灣同胞往火坑裡推。」