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拜登五度對台軍售 陸外交部：續採堅決有力措施

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京即時報導
中國大陸外交部發言人汪文斌。取自大陸外交部網站
中國大陸外交部發言人汪文斌。取自大陸外交部網站

美國國務院日前批准對台「零附件採購與技術協助案」，包括售台戰車及戰術車輛的零附件、技術協助等，總額1.08億美元（約新台幣32.35億元）。大陸外交部發言人汪文斌18日回應稱，中方將繼續採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權和安全利益。

汪文斌說，美國向「中國台灣地區」出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八·一七」公報規定，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

他表示，中方對此堅決反對，予以強烈譴責，已就此向美方提出嚴正交涉。

汪文斌還說，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，撤銷上述對台軍售計畫，停止售台武器和美台軍事聯繫，停止製造台海局勢緊張因素。

汪文斌最後強調，中方將繼續採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權和安全利益。

據美國國防安全合作局（DSCA）日前宣布，美國國務院決定，批准對台出售戰車與戰術車輛零附件、後勤技術協助等。DSCA新聞稿說，這項擬議的軍售將使台灣軍隊持續現代化並保持可靠的防禦能力。

這是拜登政府上任以來第五度對台軍售，也是今年第四項宣布的軍售案，且此次軍售發布後，由前美國國防部長艾斯培率團的美國「大西洋理事會」訪問團，也正於18日至21日訪台，強化對台支持。

美國 軍售 汪文斌

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