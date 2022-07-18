夏寶龍強調須堅決打擊「反中亂港」勢力不留縫隙

大陸國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍指出，「反中亂港」分子賊心不死，美國等西方外部勢力不會甘心，隨時可能反撲。他強調必須對「反中亂港」勢力堅決打擊、不留縫隙。

根據港澳辦官網，夏寶龍星期一（7月18日）在北京出席「學習貫徹習近平主席在慶祝香港迴歸祖國25週年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮上重要講話精神」專題研討會。

夏寶龍在會上致辭時說，每位港澳居民都是「愛國者治港」「愛國者治澳」的參與者、實踐者、受益者，而不是旁觀者。港澳居民都應警惕反中亂港、反中亂澳分子賊心不死，美國等西方外部勢力不會甘心，隨時可能反撲。落實「愛國者治港」「愛國者治澳」，必須對一切反中亂港、反中亂澳勢力堅決打擊、不留縫隙，堅決與美國等西方外部勢力作鬥爭，把香港、澳門守護好。

夏寶龍強調，制定推出《港版國安法》，修改完善香港選舉制度，與反中亂港、反中亂澳勢力及其背後的美國等西方外部勢力作鬥爭，都是為了確保「一國兩制」不變。歸根結底，這一切都是為了捍衛「一國兩制」，捍衛法治、民主、人權、自由，捍衛全體港澳居民的福祉。任何人，任何時候，膽敢挑戰「一國兩制」底線，膽敢反中亂港、反中亂澳，必將受到嚴懲。

他也強調，「一國」就是中華人民共和國，社會主義制度是中華人民共和國的根本制度，中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵，特別行政區所有居民應該自覺尊重和維護國家的根本制度。近年來，中央在港澳採取的一系列重大舉措，就是在捍衛「維護國家主權、安全、發展利益」這個最高原則，就是為了確保「一國兩制」方針不會變、不動搖，確保「一國兩制」實踐不走樣、不變形。如果這個最高原則得不到保障，香港、澳門的穩定就無從談起，香港、澳門的繁榮就無從談起，香港、澳門市民的安穩好日子更無從談起。只有堅守「一國」原則，「兩制」優勢才能愈加彰顯，香港、澳門才能獲得無限廣闊的發展空間。

大陸全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，夏寶龍的發言顯示，他知悉香港日後可能面對險惡的國際形勢，美國和西方對中國的打壓升級，香港無可避免成為打壓對象；即使有《港版國安法》和新選舉制度，他不排除美國和西方會繼續在香港進行干擾及破壞，不斷在國際上抹黑香港，透過制裁手段左右特區政府施政，損害愛國力量建設。