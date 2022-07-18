美艦一周兩次進入南海 中共解放軍昨起南海演習

短短一周之內，美國導彈驅逐艦兩次進入南海。與此同時，中國海事局網站消息顯示，中共解放軍自17日起一連多日在南海部分海域舉行軍事演習。大陸軍事專家指出，美國正用包括軍事能力在內的各種手段來制約中國，中國只有提高包括軍事能力在內的綜合國力，才能有效反制美國的挑釁，才能夠把南海打造成和平之海、穩定之海。

據香港文匯網稱，13日，美國「班福特」號導彈驅逐艦未經大陸官方批准，「非法闖入」中國西沙領海，中共解放軍南部戰區組織海空兵力進行跟蹤監視並予以警告驅離。然而16日，「班福特」號又以「自由航行」為由進入南沙群島海域。

針對近期美艦頻繁在大陸海域出入。大陸南部戰區新聞發言人田軍里指出，事實再次說明，美國是不折不扣的「南海安全風險製造者」、「地區和平穩定破壞者」。戰區部隊時刻保持高度戒備狀態，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。

鳳凰衛視評論員宋忠平指出，美國頻繁在南海挑釁中國，且挑釁力度不斷加大，這顯示美國已將遏制中國和削弱中國作為自己的重要戰略目標且不會改變。

宋忠平提醒，美國所謂與中國「系統性競爭」，其實質就是要全面地和中國進行所謂的「對抗」，就是要全面地遏制中國，所以美國才會在實際行動的方方面面、各個領域來不斷打壓中國，不斷採取各種各樣的方式來制約中國的發展。

值得注意的是，廣東海事局17日發布航行警告指，7月17日23時至7月22日24時，南海汕尾附近海域進行軍事演習，禁止船舶駛入。另據中國海事局網站消息，清瀾海事局發布航行警告，自7月17日0時至7月20日24時，南海部分海域進行軍事訓練，禁止駛入。

另據大陸交通運輸部網站消息，近日，交通運輸部南海第二救助飛行隊和三沙永暑、渚碧、美濟海事處及南沙海上搜救中心進駐南沙島礁，承擔南沙海域海上應急救助任務，履行南沙海域海上交通安全監管和防治船舶污染等職責，為船舶航行安全和沿岸國人民海上正常生產活動提供有力保障。

宋忠平指出，美國等域外國家不希望看到南海和平、安穩，所以才會不斷製造麻煩，不斷把所謂的軍事能力引入到南海，企圖以武力的方式來製造南海的不穩定。

宋忠平指出，要維護中國大陸的主權、安全和發展利益，解放軍必須要擁有強大的軍事能力。美國正是用包括軍事能力在內的各種手段來制約中國，中國只有提高包括軍事能力在內的綜合國力，才能有效地反制美國的挑釁，也才能夠促使東盟十國盡快和中國簽署「南海各方行為準則」，讓南海成為真正的和平與友誼之海。