拜登訪沙國踢鐵板 沙國外交大臣：反對把中國視為敵人

美國總統拜登的中東行幾乎一無所獲，尤其是產油大國沙烏地阿拉伯更是公開潑冷水。拜登此行還想拉攏中東對付中國，美媒日前訪問沙國兩位大臣時，外交大臣就直言「反對把中國視為敵人」。

陸媒觀察者網報導，沙特（沙烏地阿拉伯）外交大臣費薩爾當地時間7月16日，接受美國有線電視新聞網（CNN）國際外交編輯尼克．羅伯森（Nic Robertson）專訪，在談到有關中國話題時，羅伯森說，「我們都清楚，在拜登總統關於（中東）地區的新策略中，他把中國和俄羅斯視作敵人.....」。

費薩爾停頓片刻後說，「我不認為…我可從未聽過拜登將中國形容為敵人。我不支持這種看法」。他補充道：「中國是世界第二大經濟體，我們或者說這個地區，乃至整個世界都應該找到一條可持續的繁榮之道，這需要的是合作，而不是對抗」。

羅伯森再次追問費薩爾：「讓我們談談通訊方面，你們購買美國設計和製造的5G、6G設備，是否意味著你們會削減中國版本的設備？」

「我們會選擇對我們最有利的方案」。費薩爾毫不猶豫地回答道，「我們不會排除其中一家或任何一家供應商」。

隔了一天，7月17日，美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）播出另一段外交國務大臣朱拜爾受訪的採訪片段，再度被問及對中國關係的話題。

觀察者網說，與羅伯森一樣，CNBC記者哈德里．甘布林（Hadley Gamble）試圖將沙特發展對美關係與對華關係對立起來。

甘布林問，「沙特同中國有著強有力的關係，中國一半的進口石油來自沙特等海灣阿拉伯國家。所以當西方與中俄發生對抗時，人們會對沙特參與對話的資格提出質疑。那麼沙特的角色到底是什麼？」

朱拜爾答稱，「一個安全穩定的世界，讓我們得以發展貿易，走向繁榮，我們都會從中受益。相反，一個不穩定的世界會打斷貿易，繁榮就會消亡，給我們帶來消極影響」。

朱拜爾特別強調：「與中國的衝突會對世界造成破壞，我們要確保沒有誤解或誤判，避免由此導致意外後果。我們相信，中國融入全球經濟體系對該體系的穩定至關重要」。

他說，「人類歷史告訴我們，打破貿易壁壘，加強貿易聯繫對每個人都有利。開放對每個人都好，但如果你打算封閉自己，採取損害他國的以鄰為壑的政策，每個人都會遭受損失，這是我們不想看到的」。

美國總統拜登14日在與以色列總理拉皮德舉行的新聞發佈會上稱，美國正在與中俄爭奪國際影響力，防止形成一個由俄羅斯和中國共同填補中東的真空。

朱拜爾在受訪中回應說：「我們的政策是建立與各國之間的橋樑，希望能夠與每個國家打交道、與每個國家接觸，這就是我們所做的。中國是我們最大的貿易夥伴，現在和未來都是一個巨大的能源市場，中國對於沙特也是一個巨大的投資者」。