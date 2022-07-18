快訊

曝15檔金融股地板價 專家建議這樣買：領股息也賺價差

哥吉拉公仔釀婚姻危機 網列5大「不能碰」原因：有感情了

健美、彩妝跟國家發展有關？ 台大國發所論文包山包海

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港會談三十周年 國台辦發「九二共識」系列微講座

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
國台辦九二共識系列微講座一共八期。取自國台辦微博
國台辦九二共識系列微講座一共八期。取自國台辦微博

適逢海基會、海協會在香港會談30周年，於兩岸關係持續緊張，大陸當局堅持「一個中國原則」、「九二共識」之際，大陸國台辦18日起在官方微博上發布《「九二共識」系列微講座》影片，指稱希望兩岸民眾能進一步增進對共識的了解，認識它（九二共識）的核心意涵。

大陸國台辦發言人馬曉光首先表示，「堅持九二共識反對台獨，是兩岸關係和平發展的政治基礎」。他抨擊，民進黨當局2016年重新上台後，拒不承認九二共識及其核心意涵，否認兩岸同屬一個中國的根本性質，拋出一系列否定九二共識的謬論。

因此，他說，我們（國台辦）以講述的形式，錄製八集有關九二共識的話題，希望兩岸民眾能進一步增進對共識的了解，認識它的核心意涵。

在18日發布的第一集「九二共識是如何達成的?」中，馬曉光指稱，1987年底，長達38年的兩岸隔絕狀態被打破，兩岸民間交往迅速擴大，同時也衍生出許多需要透過兩岸協商解決的具體問題，衝擊著台灣當局「不接觸、不談判、不妥協」的三不政策。

馬曉光指稱，1990年11月，台灣成立海基會，本著「中國的、善意的、服務的」精神，與大陸聯繫協商，處理涉及公權力的兩岸事務；1991年12月，大陸成立海協會，以堅持一個中國原則為基礎，根據「有關方面」授權，處理與海基會的聯繫，交往和商談。

馬曉光說，1992年10月底，海協會與台灣海基會在香港進行工作性商談，海協會代表提出5種，有關表述「堅持一個中國原則」的方案，台灣海基會代表也先後拿出8種表述方案。

他說，海基會的其中第8種，也就是口頭表述方案是，「在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義、認知各有不同」，並建議以口頭聲明方式各自表述。

馬曉光表示，香港商談結束後，1992年11月16日，海協會正式致函台灣海基會，指出海基會在香港商談中，就表述堅持一個中國原則的態度，提出了具體表述內容，其中明確了，「海峽兩岸均堅持一個中國的原則」，重申同意各自以口頭表述的方式，表明「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的態度。

馬曉光說，海協會致函提出口頭表述的要點為，海峽兩岸都堅持一個中國的原則，努力謀求國家統一，但在海峽兩岸事務性商談中，不涉及一個中國的政治涵義。

他表示，這封函以附件的方式，將台灣海基會在香港提出的第8種表述方案附在了函後，作為雙方彼此接受的共識內容。

馬曉光說，同年12月3日，「台灣海基會回函對此沒有表示任何異議」，至此，雙方都認為經過協商達成了共識，這一共識後來被稱為「九二共識。」

國台辦推出九二共識微講座，指稱由發言人馬曉光講述九二共識的由來和意涵。取自國台辦微博
國台辦推出九二共識微講座，指稱由發言人馬曉光講述九二共識的由來和意涵。取自國台辦微博

馬曉光 海基會 九二共識

延伸閱讀

國台辦呼籲：台胞到新疆看看、台商多到新疆考察

影／芒果澳門驗出新冠病毒 陳吉仲：我們的芒果確診？

國民黨嗆國台辦：中華民國是主權獨立國家 勿掩耳盜鈴

「別對台灣人民文攻武嚇」我外交部反擊陸國台辦

相關新聞

受賄、以權謀私 北京市政協原副主席于魯明被雙開

大陸官方通報，北京市政協原副主席于魯明被開除黨籍、公職。於魯明4月因涉嫌嚴重違紀違法而被查。

香港環保署署長謝小華確診 其司機也曾確診

據香港電台報導，香港環境及生態局常任秘書長、環保署署長謝小華的新冠病毒快速測試呈陽性，正按衞生防護中心指引隔離。

香港會談三十周年 國台辦發「九二共識」系列微講座

適逢海基會、海協會在香港會談30周年，於兩岸關係持續緊張，大陸當局堅持「一個中國原則」、「九二共識」之際，大陸國台辦18...

傳劉軍川外調 港媒：二十大後國台辦大換班

中共二十大將在今年秋季登場，隨國台辦主任劉結一即將卸任，據港媒報導，二十大後大陸國台辦領導層將會大換班。其中，國台辦副主...

港媒：中共20大前後 國台辦將大換班

據報導，中國共產黨第20次全國代表大會前後，中國國務院台灣事務辦公室領導層將會大換班

環時：澳洲防長力倡美澳遏制中國 準備充當馬前卒

澳洲新政府上台以來恢復與中國大陸的互動，雙方關係似有改善跡象。但澳洲副總理兼國防部長馬爾斯最近首訪美國時多次倡議美澳合力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。