香港會談三十周年 國台辦發「九二共識」系列微講座

適逢海基會、海協會在香港會談30周年，於兩岸關係持續緊張，大陸當局堅持「一個中國原則」、「九二共識」之際，大陸國台辦18日起在官方微博上發布《「九二共識」系列微講座》影片，指稱希望兩岸民眾能進一步增進對共識的了解，認識它（九二共識）的核心意涵。

大陸國台辦發言人馬曉光首先表示，「堅持九二共識反對台獨，是兩岸關係和平發展的政治基礎」。他抨擊，民進黨當局2016年重新上台後，拒不承認九二共識及其核心意涵，否認兩岸同屬一個中國的根本性質，拋出一系列否定九二共識的謬論。

因此，他說，我們（國台辦）以講述的形式，錄製八集有關九二共識的話題，希望兩岸民眾能進一步增進對共識的了解，認識它的核心意涵。

在18日發布的第一集「九二共識是如何達成的?」中，馬曉光指稱，1987年底，長達38年的兩岸隔絕狀態被打破，兩岸民間交往迅速擴大，同時也衍生出許多需要透過兩岸協商解決的具體問題，衝擊著台灣當局「不接觸、不談判、不妥協」的三不政策。

馬曉光指稱，1990年11月，台灣成立海基會，本著「中國的、善意的、服務的」精神，與大陸聯繫協商，處理涉及公權力的兩岸事務；1991年12月，大陸成立海協會，以堅持一個中國原則為基礎，根據「有關方面」授權，處理與海基會的聯繫，交往和商談。

馬曉光說，1992年10月底，海協會與台灣海基會在香港進行工作性商談，海協會代表提出5種，有關表述「堅持一個中國原則」的方案，台灣海基會代表也先後拿出8種表述方案。

他說，海基會的其中第8種，也就是口頭表述方案是，「在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義、認知各有不同」，並建議以口頭聲明方式各自表述。

馬曉光表示，香港商談結束後，1992年11月16日，海協會正式致函台灣海基會，指出海基會在香港商談中，就表述堅持一個中國原則的態度，提出了具體表述內容，其中明確了，「海峽兩岸均堅持一個中國的原則」，重申同意各自以口頭表述的方式，表明「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的態度。

馬曉光說，海協會致函提出口頭表述的要點為，海峽兩岸都堅持一個中國的原則，努力謀求國家統一，但在海峽兩岸事務性商談中，不涉及一個中國的政治涵義。

他表示，這封函以附件的方式，將台灣海基會在香港提出的第8種表述方案附在了函後，作為雙方彼此接受的共識內容。