環時：澳洲防長力倡美澳遏制中國 準備充當馬前卒

澳洲新政府上台以來恢復與中國大陸的互動，雙方關係似有改善跡象。但澳洲副總理兼國防部長馬爾斯最近首訪美國時多次倡議美澳合力遏制中國。陸媒環球時報評論稱，馬爾斯已準備充當美國一個「前沿戰區司令」了。

環時的社評稱，馬爾斯還提出，澳美軍隊將實現可以快速無縫運作的「互換性」。以澳美軍力對比來看，所謂「互操作性或互換性」，無疑將是美方對澳軍的單向操作，結果是澳大利亞軍隊被更大程度地整合進美國全球軍事體系，任華盛頓驅使。

正如部分澳媒所言，馬爾斯不但自我降級，還事實上矮化了整個澳大利亞，這無異於對美「交出主權」。澳大利亞國防軍由此變成美國的「外掛」，澳大利亞成為美軍的一個前進基地。

社評稱，澳洲新政府上台以後，中澳兩國關於雙邊關係的破冰有很多討論，一些部門也陸續在進行接觸。但從達頓到馬爾斯兩任國防部長都把中國作為戰爭假想敵的延續性上，足以說明美國對澳大利亞尤其是軍方影響之深，折射了當下中澳關係改善所面對的複雜挑戰。

從冷戰時期至今，在坎培拉流傳著一種觀念，澳大利亞受益於「偉大而強大的朋友」。坎培拉把維持、鞏固和加強美澳同盟視為其國家利益之所在，更是用充當美國亞太「副警長」發揮作用的大小來衡量自己的價值。現在的問題在於，坎培拉執著於為了「偉大而強大的朋友」，正在無端製造一個「偉大而強大的敵人」。

美國是澳大利亞的主要地緣戰略盟友，這是澳美兩國之間的事，但不容否認中國在可預見的將來仍是澳大利亞的主要經濟夥伴。這也意味著，不與中國發生衝突同樣是澳大利亞的國家利益所在。

一些危險的苗頭已經在出現。坎培拉越來越頻繁地學著華盛頓的樣子在南海搞自由航行，甚至對中國搞抵近偵察，澳洲國內的有識之士，包括政界人士、商界精英、知識份子和民眾正越來越擔心有擦槍走火的風險。

澳洲從「偏安一隅」的舒適位置，硬是攪和到地緣政治衝突的第一線，澳大利亞所做的，其實是在把自身莫名其妙地變為華盛頓的「戰略資產」。這會讓它更有地位，還是更加安全？