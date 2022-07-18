中印邊境部隊第16輪軍長級會談 雙方前線部隊已後撤

中印邊界糾紛近來有趨好現象，中印邊境部隊17日舉行第16輪軍長級會談。中國專家表示，中印兩國總體氛圍是積極向好的，但找到雙方都能接受的方案還需要一段時間。

環球時報報導，距上一輪會談4個月之後，7月17日中印再度舉行軍長級會談，以解決中印邊界西段實控線地區有關問題，雙方致力於尋求一個雙方都能接受的解決方案。

印度《印刷報》17日報導，中印雙方第16輪軍長級會談當天上午9時30分許在莫爾多／楚舒勒會晤點印方一側舉行。印度陸軍第14軍軍長森古普塔中將率領印度代表團參加。一位不願透露姓名的官員告訴《印度斯坦時報》，雙方將討論在實控線沿線的摩擦點進一步脫離接觸。這位官員說，對話是為懸而未決的問題找到雙方都能接受的解決辦法的唯一途徑。

2022年，中印已在1月12日和3月11日分別舉行了第14輪和第15輪軍長級會談，就推動解決中印邊界西段實控線地區有關問題開展討論，雙方同意保持軍事和外交管道溝通，通過對話協商儘快達成雙方都能接受的解決方案。

今年中印軍長級會談重點在於討論從印度所謂「拉達克」東部三個摩擦點：即戈格拉高地、班公湖地區和德普桑平原撤離的事宜。

印度《今日新聞時報》報導稱，中國軍隊據稱已將部隊從加勒萬河谷、15巡邏點和班公湖後撤2.5公里。印度陸軍已從這些地區撤出部分部隊和車輛。

據《印度斯坦時報》報導，印方還將在會談期間提出中國殲-10戰鬥機突破禁飛區並飛越摩擦點的問題，將強調中國空軍應尊重實控線沿線10公里的禁飛區公約。

環時報導稱，今年以來，中印兩國高層官員已有多次接觸。3月25日，大陸國務委員兼外長王毅訪印期間同印度外長蘇傑生舉行會談。7月7日，王毅在巴厘島出席二十國集團外長會期間與蘇傑生再度會晤。王毅表示，今年3月以來，中印雙方保持溝通交流，有效管控分歧，雙邊關係總體呈現恢復勢頭。蘇傑生表示，3月會晤以來，雙方在維護邊境穩定、推動務實合作和便利人員往來等方面取得積極進展。

北京清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰17日接受《環球時報》採訪時表示，與2020年相比，中印兩國最危險的時刻已經過去，在兩國共同努力下，中印關係從2020年加勒萬河谷衝突後不斷下行的態勢中恢復，當前雖然處在一種較低水準的穩定期，但兩國關係總體氛圍是積極向好的。

錢峰認為，儘管2022年前兩輪軍長級會談沒有取得巨大突破，但值得肯定的是，無論是中方還是印方都堅持立足於現有雙邊管道，通過對話溝通來協商解決邊境問題的方向沒有改變。前不久印度外長蘇傑生出訪歐洲時也公開表示，中印兩國都在致力於通過對話來解決問題，強調雙方有能力解決自己的事，清晰地對外釋放出反對第三方介入的信號。

其次，自加勒萬河谷衝突至今，中印也都在致力於避免將摩擦上升為衝突，雙方在這個問題上的立場和方向基本一致。但由於現地情況十分複雜，雙方目前還沒有找到相互認可的解決方案，這可能還需要通過一段時間來妥善解決。

錢峰認為，俄烏衝突加劇了國際安全呈現陣營化的危險趨勢，在此問題上，中印立場高度相似，雙方不約而同保持中立，不斷呼籲交戰雙方停火止戰。這表明作為世界上兩個人口大國和新興大國，中印對世界形勢和重大問題的看法有一致的地方，明顯區別於美西方國家。這有助於促使兩國在會談中以更加積極的姿態、超越喜馬拉雅山的視野去看待邊界問題。