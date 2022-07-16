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雙城論壇7月19日舉辦 北市府：兩市市長率員出席

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲任內最後一屆雙城論壇，7月19 日舉辦。圖／報系資料照
台北市長柯文哲任內最後一屆雙城論壇，7月19 日舉辦。圖／報系資料照

台北市長柯文哲任內最後一屆雙城論壇，7月19日舉辦，北市府表示，今年論壇比照前兩年採取線上線下整合型態，以視訊方式在兩地會場舉辦，由兩市市長率相關局處主管及人員出席論壇。

市府表示，近年來，除了新冠肺炎疫情的肆虐，全球各地因氣候變遷而造成的天然災害事件頻傳，極端氣候對城市造成的衝擊和威脅與日俱增且更為劇烈。因此，全球各大城市都意識到，對抗氣候變遷是刻不容緩的事情。台北市與上海市皆致力成為一座以永續發展為目標、有能力面對各種災害衝擊，並且可以透過系統調整而快速恢復及應變，同時兼顧人文發展的韌性城市。

市府指出，今年雙城論壇以「韌性、永續、人文」為主題，並規畫兩市副市長就「節能減碳 淨零排放」議題發表主題演講，相互分享兩市面對氣候變遷挑戰的因應政策及具體作為，期盼在全球淨零排放路徑上共盡一份心力，留給下一代宜居永續的家園。

另外，今年雙城論壇規畫在循環經濟、智慧交通及圍棋運動等領域，由雙方業務主管局處簽署合作備忘錄；在循環經濟方面，雙方不定期進行兩市循環經濟政策推動相關的資訊、經驗與成果分享，實質促進產官學界交流；在智慧交通方面，雙方互相分享智慧交通推動經驗及成果，互邀參與對方城市舉辦的智慧交通相關活動。

在圍棋運動方面，雙方將推動兩市圍棋運動賽事，共同提升兩市圍棋運動選手的競技水準，增進圍棋運動教練等專業人員的交流。但考量兩市疫情影響仍在，雙方決定今年不舉辦分論壇。

市府表示，柯市長對於兩岸城市交流，始終秉持「面對問題、解決問題」的務實態度與「促進交流、增加善意」的基本原則，藉由論壇平台增加相互對話及交流機會，並期盼兩市一年一度的雙城論壇，持續穩健務實的交流，累積更多善意和互信，共創進步雙贏。

圍棋 雙城論壇 台北市長

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