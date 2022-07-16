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台北上海城市論壇19日舉行 分享節能減碳經驗

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
受疫情影響，去年台北上海雙城論壇也是透過視訊舉行。聯合報系資料照
受疫情影響，去年台北上海雙城論壇也是透過視訊舉行。聯合報系資料照

上海16日上午宣布，經上海與台北兩市有關方面商定，「2022上海台北城市論壇」將於7月19日舉行。本次論壇採視訊方式召開，在上海市與台北市分別設立會場。

根據上海市政府辦公廳微信公眾號《上海發布》消息，此次論壇以「韌性 永續 人文」為主題，將通過交流研討，推動兩市在節能減碳等方面的經驗分享和交流互動。論壇期間，兩市將以「雲簽約」方式簽署有關交流合作備忘錄，進一步深化兩市各領域的交流與合作。

上海市政府發布的新聞稿指出，兩岸城市交流有利於增強兩岸同胞親情福祉，推動兩岸關係和平發展。上海台北城市論壇由上海市與台北市政府輪流舉辦，已成為上海與台北兩市之間重要的機制化交流平台，兩市深入探討和交流城市發展經驗，鞏固和拓展各個領域的合作，取得了積極成果。迄今為止雙方已經簽訂了39項交流合作備忘錄。

在2016年蔡英文總統上任後，台北上海雙城論壇是兩岸間僅存仍定期舉行的官方正式交流活動。

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