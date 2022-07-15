習近平罕見訪問新疆 專家指「此行旨在展示維穩成果」

中國官媒周五（7月15日）報稱，本周二至本周四，中國主席習近平在新疆地區進行了「調研考察」，其中包括訪問大學和新疆首府烏魯木齊的國際貿易陸港區。路透社指出，中國官媒慣於事後發布最高層消息、初期不多提供細節。

新華社配發的一張照片顯示，習近平未戴口罩，與微笑和鼓掌的人見面，其中許多人身著民族服裝、戴著穆斯林祈禱帽，似乎是維族群眾。

路透社報道指出，多年前，新疆地區時有發生個別反政府和反漢族的暴力事件。此後，當局採取維穩、鎮壓措施。聯合國方面在2018年表示，中國當局將多達百萬維族人送進為政治灌輸而設立的大規模拘留營。華盛頓更是指控北京對維吾爾族實施種族滅絕。

中國方面則一再駁斥對維吾爾人有任何虐待和歧視，起初也否認存在任何拘留營，後來則改稱，這些營地是帶宿舍的「職業培訓中心」，學員們自願入住，學習法律、中文和職業技能，2019年，所有學員都已「畢業」。

自這些「職業培訓中心」問世以來，新疆地區未再傳出發生任何暴力襲擊事件的消息。

自七一以來首次公開露面

此行是習近平自7月1日紀念中國收回前英國殖民地香港25周年訪港以來的首次公開露面。

新加坡拉惹勒南國際研究學院(S. Rajaratnam School of International Studies)的副教授李明江對路透社表示：「習近平新疆之行旨在看到他近年來為穩定新疆所制定政策的結果，並得出結論，他對新疆的做法和戰略是成功的。」

習近平上一次來新疆是2014年。根據《紐約時報》提供的洩密文件，當時，習要求全面「打擊恐怖主義、敵對勢力滲透和分裂主義」。當局據此加大了追蹤、控制、「再教育」維族人的力度。

去年，習近平也對中國另一個曾發生騷亂的少數民族地區西藏作了30年來中國最高領導人的首次訪問。外界普遍認為，這位中國一把手有意經由今秋舉行的中共二十大獲得尚無先例的第三任期。

（路透社）

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