快訊

影／「我是報仇殺人」槍手落網還一絲冷笑

影／南投槍手擁小型火藥庫 警赫見百發子彈、槍械

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上合組織：白俄羅斯已提入會申請 料將成為第9個成員國

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
上合組織秘書長張明是新上任的秘書長，此前曾擔任中共駐歐盟使團團長。（圖／取自上合組織官網）
上合組織秘書長張明是新上任的秘書長，此前曾擔任中共駐歐盟使團團長。（圖／取自上合組織官網）

上海合作組織已收到白俄羅斯入會申請，準備啟動法律程序。若此事成功推動，白俄羅斯將成為上合組織第9個成員國。

據俄羅斯衛星通訊社報導，7月15日上合組織秘書長張明在記者會上表示，「確實，白俄羅斯已經正式申請作為正式成員，加入上合組織」。他指出，此舉表明，明斯克已經得出上合組織的價值觀和原則符合白俄羅斯價值觀的結論。

上合組織成立於2001年，總部設在北京，目前已有哈薩克、中國大陸、吉爾吉斯、俄羅斯、塔吉克、烏茲別克、印度與巴基斯坦8個成員國，白俄羅斯若能加入則將是第9個成員國。另外還有觀察員阿富汗、伊朗、蒙古，跟對話夥伴斯里蘭卡、土耳其、亞美尼亞、亞塞拜然、柬埔寨跟尼泊爾。

2022年上合組織峰會將會於9月在烏茲別克撒馬爾罕舉行。張明15日指出，上合組織全部8個成員國均已確認本國領導人將參加此次峰會，但會議形式尚未確定，「所有八方共同的希望是能夠盡早地回歸到傳統的方式，它會更加有效」。

上海合作組織現有8個成員國。（圖／取自上合組織官網）
上海合作組織現有8個成員國。（圖／取自上合組織官網）

白俄羅斯 北京

延伸閱讀

斜紋夜蛾蟲害入侵 花蓮花生產量少3成

35國齊發聲 籲國際體育組織除名俄羅斯與白俄

買帝寶拒付違約金 廣豐賀家告發有機教父偷渡不起訴

普亭：數月內運交可搭載核彈頭飛彈予白俄羅斯

相關新聞

美雷根號進入南海 陸專家：熟悉「戰場」以備不時之需

美軍航母「雷根號」（USS Ronald Reagan）打擊群13日進入南海海域，對此大陸軍事專家解讀，這是表明美國的挑...

美媒：近20大 習近平「領袖」稱號進快車道 營造連任前景

在今年召開的中共二十大上，觀察人士預計，中共總書記習近平可望繼毛澤東之後，成為獲「領袖」 稱號的第二個中共領導人。美媒報...

全球首次 中製全網通信無人機高海拔實戰成功

7月10日至12日，中國產無人機「雙尾蠍」在海拔4238米的四川甘孜康定機場成功完成大型高空全網應急通訊無人機平台的高原測試和飛行驗證。這是全球首次在「高海拔」地區、「無訊號」區域等

斯里蘭卡危機 中國駁「債務陷阱」 汪文斌：西方話語陷阱

最近斯里蘭卡債務危機與國內動盪，再度讓外界關注發展中國家的外債問題，而中國外交部14日指出，非洲國家的外債數據證明「中國...

上合組織：白俄羅斯已提入會申請 料將成為第9個成員國

上海合作組織已收到白俄羅斯入會申請，準備啟動法律程序。若此事成功推動，白俄羅斯將成為上合組織第9個成員國。

疫情、酷暑、洪災 中國民眾遭受3大沉重壓迫

中國今年夏天氣候異常，超高的氣溫和洪水災害影響到大半個中國，再加上新冠疫情反撲和因清零抗疫造成的大規模經濟停擺，中國民眾正遭受著「三座大山」的沉重壓迫。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。