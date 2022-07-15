上合組織：白俄羅斯已提入會申請 料將成為第9個成員國

上海合作組織已收到白俄羅斯入會申請，準備啟動法律程序。若此事成功推動，白俄羅斯將成為上合組織第9個成員國。

據俄羅斯衛星通訊社報導，7月15日上合組織秘書長張明在記者會上表示，「確實，白俄羅斯已經正式申請作為正式成員，加入上合組織」。他指出，此舉表明，明斯克已經得出上合組織的價值觀和原則符合白俄羅斯價值觀的結論。

上合組織成立於2001年，總部設在北京，目前已有哈薩克、中國大陸、吉爾吉斯、俄羅斯、塔吉克、烏茲別克、印度與巴基斯坦8個成員國，白俄羅斯若能加入則將是第9個成員國。另外還有觀察員阿富汗、伊朗、蒙古，跟對話夥伴斯里蘭卡、土耳其、亞美尼亞、亞塞拜然、柬埔寨跟尼泊爾。