習近平時隔8年視察新疆 官媒：鮮明宣示治疆方略

中共總書記習近平12日至13日赴新疆考察，行程相當緊湊，這也是習近平自2014年以來第二次赴疆，官媒解讀，這次考察是「鮮明宣示治疆方略」。

據央視新聞報導，習近平12日下午到13日上午赴新疆烏魯木齊市考察，這是他8年來第二度赴新疆考察，到訪了新疆大學、烏魯木齊國際陸港區、天山區固原巷社區與新疆維吾爾自治區博物館。

報導指出，在新疆大學，有一個「鑄牢中華民族共同體意識研究基地」。基地設立於2020年3月，研究領域緊扣「新時代黨的治疆方略與鑄牢中華民族共同體意識」展開。隨後到國際陸港區，習近平指出，隨著共建「一帶一路」深入推進，新疆不再是邊遠地帶，而是一個核心區、一個樞紐地帶，「你們做的是具有歷史意義的事情，已經取得很好的成績，再接再厲，前途光明」。

至於在少數民族占比95%以上的固原巷社區，習近平則表示，「我很重視社區工作。我們要把工作沉到基層，一定要接地氣，瞭解老百姓的所思所想所盼，根據大家的需求來做我們的工作」。

在新疆自治區博物館，習近平觀展並與柯爾克孜族英雄史詩「瑪納斯」非物質文化遺產傳承人交談，強調這既是少數民族的寶貴財富，也是中華民族的寶貴財富，要做好保護、傳承、整理工作，使之發揚光大。

報導強調，「依法治疆、團結穩疆、文化潤疆、富民興疆、長期建疆」這個中共第三次新疆工作昨談會提出的方略，此次習近平的行程，「就是對完整準確貫徹治疆方略的鮮明宣示」。

公開資料顯示，習近平上次赴疆考察是2014年4月27日至30日，當時4天考察除烏魯木齊，習近平還前往南疆喀什以及新疆生產建設兵團視察，並召開10次座談會，當年5月習近平就在中共第二次中央新疆工作會議發表重要講話，強調社會穩定和長治久安是新疆工作的總目標。

2020年9月中共召開第三次新疆工作會議，對於「新時代黨的治疆方略」，強調要「堅持從戰略上審視和謀劃新疆工作，堅持把社會穩定和長治久安作為新疆工作總目標，堅持以凝聚人心為根本，堅持鑄牢中華民族共同體意識，堅持我國宗教中國化方向，堅持弘揚和培育社會主義核心價值觀，堅持緊貼民生推動高質量發展，堅持加強黨對新疆工作的領導」。