陸製無人機「雙尾蠍」完成無訊號測試 為全球首次高海拔實戰

據《環球時報》報導，7月10日至12日，中國大陸產無人機「雙尾蠍」在海拔4238米的甘孜康定機場成功完成大型高空全網應急通訊無人機平台的高原測試和飛行驗證。這是全球首次在「高海拔」地區、「無訊號」區域等複雜自然環境與真實應急條件下，完成的無人機搭載空中基站實現全網應急通訊的「實戰」測試。

高原飛行驗證測試階段，「雙尾蠍」無人機從甘孜康定機場起飛，抵達無通訊網絡覆蓋的現場指揮部上空後，在半徑4公里的任務區域內進行盤旋並提供持續通訊訊號。

「雙尾蠍」無人機在飛抵任務區域並開展應急通訊作業後，30至50平方公里範圍內的中國電信、移動、聯通手機均從無訊號狀態恢復，與此同時，任務區域內的手機的短訊收、發功能，微信傳輸文字、語音和文檔功能，以及電話主、被叫功能全部恢復，飛行驗證工作圓滿成功。

國產「雙尾蠍」無人機完成高海拔、無訊號地區全網應急通訊「實戰」測試。（環球時報）

據介紹，「雙尾蠍」無人機由四川騰盾科技有限公司自主研發並擁有完全知識產權，其翼展20米、機長10米、機高3.1米，最大航時35小時、最大航程7000公里、最大升限10000米，最大時速280公里，是全球首創的雙發大型高端無人機系統。雙發動機極大提高了無人機的系統可靠性和飛行安全性，使無人機在高原與海上的部署能力、複雜氣象條件和復雜地理環境的適應能力等方面保持顯著優勢。

此次高原高寒地區實戰場景下的飛行驗證測試，進一步豐富了大型無人機直接參與應急通訊的應用場景和使用內涵，對於大型無人機深度融入應急通訊體系具有極強的啟發意義和示範效應。

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文章授權轉載自《香港01》