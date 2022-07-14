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太平洋島國關注核汙水 陸方促日本停止強推排水案

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
日本福島核廢水透明度與安全性問題備受區域重視，除了太平洋島國外長近日再度發聲外，陸方14日也再次呼籲日方停止強推排放案。圖為福島核一廠核廢水存桶。（美聯社）
日本福島核廢水透明度與安全性問題備受區域重視，除了太平洋島國外長近日再度發聲外，陸方14日也再次呼籲日方停止強推排放案。圖為福島核一廠核廢水存桶。（美聯社）

日本福島核廢水排放入海爭議，近期受到太平洋島國論壇外長會關注並發布文件，而大陸外交部也回應，希望日本停止強推排水案。

據澎湃新聞報導，大陸外交部發言人汪文斌14日指出，對於太平洋島國外長會的表態「感同身受」，這反映出國際社會對日本福島核汙染水處置問題存在嚴重關切。再次表明這一問題關乎全球海洋環境和相關國家公眾健康，不是日方一家的事。

汪文斌並表示，令人遺憾的是，日本政府始終沒有就核汙染水資料的可靠性、淨化裝置的有效性和環境影響的不確定性等關鍵問題做出科學、可信的說明，反而強行推進核汙染水排海方案審批，並啟動排海工程建設。這種置各方關切於不顧、企圖造成既定事實的做法十分不負責任。

據此，陸方再次敦促日方重視各方正當、合理關切，停止強推排海方案，同包括周邊鄰國和太平洋島國在內的利益攸關方及有關國際機構充分協商，尋找核汙染水處置的妥善辦法。

日本 福島 外交部

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