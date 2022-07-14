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斯里蘭卡破產 陸：「中國債務陷阱」是西方轉移注意力假訊息

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
非洲許多國家都有不少外債，但是數據表明，西方持有的債權較大陸為多，且利息也更高。圖為西非馬利婦女在中部塞古附近一處田地過篩小麥。（美聯社）
非洲許多國家都有不少外債，但是數據表明，西方持有的債權較大陸為多，且利息也更高。圖為西非馬利婦女在中部塞古附近一處田地過篩小麥。（美聯社）

最近斯里蘭卡債務危機與國內動盪，再度讓外界關注發展中國家的外債問題，而大陸外交部14日指出，非洲國家的外債數據證明「中國債務陷阱」是假訊息，西方銀行資產管理公司和石油交易商的責任要大得多。

據澎湃新聞報導，英國機構「債務正義」（Debt Justice）日前指出，非洲國家借自西方私人金融機構的債務是借自中國大陸債務的三倍，利率是中國大陸的兩倍，呼籲西方國家敦促私人金融機構參與二十國集團緩債倡議。

對此14日下午舉行的大陸外交部記者會上，發言人汪文斌回應，根據世界銀行的資料，在49個有資料可查的非洲國家，共計6,960億美元的外債當中，借自多邊金融機構和不含中國大陸的私人金融機構的總債務，達到債務總量的約四分之三。根據英國的「債務正義」組織對24個債務負擔最高的非洲國家的調查顯示，這些國家未來7年向私人金融機構和多邊金融機構的債務償付中位數分別為32%和35%。西方私人機構的貸款平均利率幾乎是中國大陸金融機構貸款利率的兩倍。

汪文斌強調，「這些事實和資料都證明所謂『中國債務陷阱論』純屬虛假資訊，是那些不希望看到中國同非洲等發展中國家合作加快發展的勢力所炮製出來的話語陷阱」。他更進一步指出，西方將非洲債務危機歸咎於中國，這是在轉移注意力。「事實上，他們自己的銀行資產管理公司和石油交易商的責任要大得多」。

債務危機 非洲

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