美國希望配合對俄國油價設上限 陸方：這問題十分複雜

美國政府日前拋出希望聯合各國對俄羅斯石油在內的能源價格設置上限，但是大陸商務部表示，陸方認為這個問題十分複雜，解決問題的前提是推動烏克蘭降溫而非升溫。

據環球時報報導，對於美國財長葉倫（Janet Yellen）7月5日跟大陸國務院副總理劉鶴視訊通話時討論了美方希望對俄國石油價格設置上限一事，大陸商務部發言人束玨婷回應稱，有注意到相關報導。當前國際油價高企，成為推高全球通膨的主要因素之一，國際社會對此廣泛關注。

束玨婷並證實，葉倫跟劉鶴通話過程中，美方介紹了對有關國家石油價格設置上限的想法。不過她強調，陸方認為，「這個問題十分複雜，解決問題的前提是，有關各方應努力勸和促談，推動烏克蘭危機局勢降溫，而不是升溫，這符合各方利益」。

此前美國總統拜登（Joe Biden）在G7峰會拋出設置俄國石油價格上限想法，目的是「耗盡莫斯科的戰爭資金」，也獲得G7領導人同意。