越南副總理：對大陸友好是越南做出的戰略選擇

越南與中國大陸13日在廣西南寧舉行「中國—越南雙邊合作指導委員會第十四次會議」，出席的越南副總理范平明指出，對大陸友好是越南做出的戰略選擇，雙方也表示將妥善處理海上敏感問題，推動海上合作取得更多可視性成果。

據大陸外交部官網，這場會議是由大陸外長王毅與范平明共同主持，王毅就加強雙方合作提出五點建議：一是突出引領性。二是強化戰略性。三是體現務實性。四是鼓勵創新性。。五是保持穩定性。加強人文交流，夯實兩國友好的民意基礎。王毅強調，「當前形勢下，雙方要堅定推進各自發展振興目標，堅定走社會主義道路、堅定發展中越友好，維護兩國共同戰略利益，攜手應對地區形勢變化和全球性挑戰」。

范平明則指出，「中越是社會主義兄弟友鄰，也是全面戰略合作夥伴。越南堅持共產黨領導和社會主義道路，奉行獨立自主、全方位、多樣化外交政策。對華關係是越南對外政策的頭等優先，對華友好是越南做出的戰略選擇」。

消息指出，雙方一致同意加緊對接，把共識轉化為促進合作的具體行動，將進一步加強發展戰略對接，加快推進互聯互通、共建「一帶一路」和「兩廊一圈」合作，將探討建立產供鏈共保互促機制，加強口岸建設，促進通關便利。在南海問題上，雙方將妥善處理海上敏感問題，推動海上合作取得更多可視性成果。會後，雙方共同宣佈簽署經濟技術合作協定，農業、海洋環境、海上合作等文件。

另據越通社報導，越南此次著重討論的是農產品輸陸加大開放問題，而在領土邊境方面，雙方一致同意把越中陸地邊界維護好、管理好，根據越中陸地邊界「三項法律文件」妥當解決突發事件。雙方也同意繼續嚴格遵守兩國高層達成的共識，包括關於指導解決越中海上問題的基本原則協議；有效推動各談判機制取得實質性進展；加快北部灣漁業合作新協定的談判進程；盡早簽署「越中海上搜救合作協定」和「關於建立海上漁業活動突發事件聯繫熱線的協議」。

不過范平明也強調，雙方須努力管控好分歧，不採取使局勢複雜化或擴大爭議的舉動；在包括1982年「聯合國海洋法公約」在內的國際法基礎上尊重彼此的合法權益，共同維護東海和平穩定等。

對於雙方簽署的系列合作文件，越方公佈為，2020財年越南政府和中國大陸政府間關於提供無償援助的經濟技術合作協定，越南輸陸榴槤植物檢疫要求意向書，紅河三角洲與長江三角洲地質環境與海洋地質災害對比研究項目。