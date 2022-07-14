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共軍首度公布進入西沙海域的美艦現場照

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
解放軍南部戰區公布進入西沙水域的近距離美艦班福特號照。（＠人民日報）
解放軍南部戰區公布進入西沙水域的近距離美艦班福特號照。（＠人民日報）

美艦「班福特」號飛彈驅逐艦13日駛進西沙海域，被解放軍南部戰區警告。與過去不同的是，南部戰區還首次披露了現場處置圖。大陸軍事專家稱，從公布的圖片可看出，雙方軍艦距離很近，美艦火炮和火控雷達都處於起始位置，未進行操演。

共軍以往對進入大陸領海的外軍船艦會發布新聞稱，組織海空兵力進行跟蹤監視並予以警告驅離。但這次是共軍首度公布現場處置圖。

環球時報報導，班福特號對於解放軍而言是熟面孔了，今年1月20日，班福特號也闖入中國西沙領海；2021年7月12日、9月8日，班福特號均執行了同類性質任務。

與此前不同的是，南部戰區此次首次披露了兩張現場處置圖，一張是班福特號的全貌圖，能清楚看到舷號；另外一張則是從中國艦艇咸寧艦上拍攝到的班福特號遠景圖，表明該艦當時正在對班福特號跟蹤監視。

大陸軍事專家張學峰表示表示，此次南部戰區首次第一時間公開中方應對美艦的照片，既表明了解放軍有力的應對措施，又及時公開現場情況，防止美方倒打一耙，輿論應對更為主動。

他說，從照片可以看出，在解放軍的嚴密監視之下，美艦火炮和火控雷達都處於起始位置，未進行操演，可能意在表明自己打算「無害通過」。

北京外國語大學國際關係學院國際問題專家卓華則稱，美艦多次非法闖入中國西沙領海，侵犯中國主權和安全利益，推動南海問題的國際化和軍事化，很明顯美國從未停止對華軍事圍堵和霸凌。

他說，中美外長建設性會晤剛結束，班福特號再次跑到中國南海搞航行霸權，顯示美國對華政策上的言行不一，美國現在已經難以掩飾其國際事務中徹頭徹尾「兩面人」角色。

另外，澳洲媒體報導，澳洲軍艦帕拉馬塔號近日航行南海、東海，並與日本等數國軍事演習時，與共軍在東海發生過激烈「遭遇」（encounter）。報導稱，該艦此前離開越南峴港前往南韓釜山海軍基地，途經南海、東海、台灣。遭到共軍一艘052C型「旅洋II」導彈驅逐艦和一艘093-A型「商二」核動力攻擊潛艦跟監。

解放軍南部戰區首度公布美艦班福特號進入西沙水域的現場照。（＠人民日報）
解放軍南部戰區首度公布美艦班福特號進入西沙水域的現場照。（＠人民日報）

福特 解放軍

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搞認知作戰？ 共軍首度公布跟監美艦照片

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班福特號駛入西沙海域遭中國驅離 美主張航行權

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