「7月13日已成為一個文化與歷史的符號」

（德國之聲中文網）7月13日是中國知名異議人士、諾貝爾和平獎得主劉曉波去世5周年。據“獨立中文筆會”官方網頁通告，紀念劉曉波的年度追悼會在倫敦皮卡迪利·聖詹姆斯教堂舉行。

主持悼念儀式的有來自德國的庫納牧師（Roland Kühne）、聖詹姆斯教堂的牧師，以及國際筆會和平委員會副主席廖天琪。全球各地人士可以通過視頻連線的方式參加祭奠活動。

中國民運理論家胡平撰文指出，在這裡，人們不僅僅是紀念劉曉波。“劉曉波也是一個文化與歷史的符號。他代表著許許多多為中國的自由民主事業而抗爭與受難，並先我們離去的仁人志士。我們紀念劉曉波，同時也是紀念所有的先驅者。”

他在文中也提到，7月13日已經成為一個文化與歷史的符號。如今中國很多年輕人根本不知道劉曉波，年紀大一點的、知道劉曉波的，也漸漸淡忘了。他強調，正因為如此，對劉曉波的紀念才格外有意義。

2009年12月，因起草《零八憲章》而被捕入獄的劉曉波被以“煽動顛覆國家政權罪”判處11年有期徒刑。2010年，諾貝爾獎委員會宣布將諾貝爾和平獎頒發給獄中的劉曉波。

2017年6月，正在服刑中的劉曉波因為肝癌辦理保外就醫，7月13日在沈陽病逝，享年61歲。

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在新浪微博上，用劉曉波作為關鍵詞無法搜索到任何結果。在推特上則有不少推文表示對劉曉波的追思，還有身在各地的網友分享在海邊放上劉曉波照片、空椅子和鮮花或標語的紀念照片。

前中共中央黨校教授、現居美國的蔡霞發表推文紀念劉曉波：“他本該在諾貝爾獎頒獎典禮現場，然而由於中共極權統治的殘酷迫害，頒獎典禮現場只有那把缺位的空椅子。從此，劉曉波—六·四屠殺事件—空椅子，成了追求自由民主的中國人心中永遠的痛。我們紀念劉曉波，我們繼續朝著劉曉波為之獻出生命的目標前行。”

（綜合報道）

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