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汪洋稱九二共識就能改善兩岸關係 陸委會：徒勞無功

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
對於大陸全國政協主席汪洋指出，只要台灣當局承認九二共識就能改善兩岸關係，陸委會強調徒勞無功。（圖／聯合報系資料照片）
對於大陸全國政協主席汪洋指出，只要台灣當局承認九二共識就能改善兩岸關係，陸委會強調徒勞無功。（圖／聯合報系資料照片）

大陸全國政協主席汪洋13日出席海峽論壇時強調，台灣承認「九二共識」與「一個中國」原則，就能改善兩岸關係與發展，台灣同胞就能受益。對此陸委會晚間回應，稱這是徒勞無功，並再次強調不接受北京當局定義「一中原則」的「九二共識」。

陸委會晚間發表回應指出，「中共長期以來企圖透過交流統戰平台，宣傳根本不符台灣民意期待、矮化台灣的政治主張，我們認為毫無意義、也是徒勞無功」。對於中共指出，九二共識能改善兩岸關係，陸委會重申「台灣民眾及國際社會並不接受北京當局定義『一中原則』的『九二共識』，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，兩岸互不隸屬才是客觀現狀與事實」。

陸委會並強調，中共持續對台軍事威脅及滲透分化，破壞台海和平穩定，已引起台灣人民反感及國際社會高度關注。陸委會呼籲各界認清其兩面手法，共同維護台灣整體利益。

此前，汪洋在談話中提到，1949年後兩岸處於嚴重的政治對立狀態，但無人冒天下之大不韙，把台灣從「祖國懷抱」分裂出去，只要「台灣當局」承認「九二共識」、堅持「一個中國原則」，兩岸關係就能改善和發展，台灣同胞就能受益。

陸委會 九二共識 中共

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