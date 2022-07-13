在台海部署大型海巡船 國台辦：海峽中線不存在

大陸「海巡06」輪日前正式列編，成為福建在台灣海峽的首艘大型海巡船，陸委會指稱將密切注意對岸動態。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日說，大陸和台灣同屬一個中國，不存在所謂的「海峽中線」，並強調「海巡06」輪對於維護福建沿海船舶通航秩序，保障水上交通安全具有重要意義。

朱鳳蓮首先表示，「大陸和台灣同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在所謂的海峽中線」。

她說，「海巡06」輪作為一艘大型綜合一體化執法船艇，主要用於海上巡航救助、海上交通事故調查處理和船舶汙染監測，對於維護福建沿海海域船舶通航秩序，保障水上交通安全具有重要意義。

朱鳳蓮說，奉勸民進黨當局停止借題發揮，政治操弄，混淆視聽。

據新華社報導，「海巡06」輪是台灣海峽首艘大型巡航救助船，總長128公尺，型寬16公尺，型深7.9公尺，滿載排水量6,600噸，最高航速23節，續航力1萬海里，在沒有外界補給的情況下，能在海上巡航執法60天，能夠到達全球除南北極以外的所有海域。

對於「海巡06」輪11日在福建平潭正式列編福建海事局，陸委會指出，中華民國是主權國家，在所屬島嶼及其海空域，依國際法及我國內法享有主權、主權權利及管轄權。