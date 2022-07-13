夏立言提藍營三呼籲 重申堅持「九二共識」、反台獨
國民黨副主席夏立言13日以影片方式，在大陸海峽論壇大會上致詞，提出兩岸關係的三層次呼籲，包括延續兩岸既有協議、降低交流成本和追求和平。他還說，國民黨將遵循相關法律和黨章黨綱，延續過去8年執政期間的基本方針，在「九二共識」的務實基礎上，堅持反對台獨，且自朱立倫主席上任後就一直積極落實，以利推動兩岸交流。
夏立言首先表示，若從海峽論壇前身海峽兩岸經濟區論壇創立算起，至今已17年，並列舉他在擔任陸委會主委、國民黨執政八年期間，兩岸關係發生良善變化、開啟官方協商，包括簽署23項協議、實現直航等。
他接著說，由於「眾所周知的原因」，近年兩岸關係漸趨緊張，加上國際形勢變化和新冠肺炎影響，兩岸經濟社會交流受到嚴重衝擊，因此更應該舉辦海峽論壇這類活動，化解歧見。
夏立言接著提出對兩岸關係的三層次呼籲，包括兩岸過去已達成的協議需繼續執行和維護、降低兩岸交流的成本，和努力促進有利兩岸和平的外在環境等。
他舉近期兩岸農漁產品進出口爭議為例，確保兩岸農產品檢疫檢驗合作協議、兩岸投保協議等的機制和精神運作非常重要。另新冠疫情發生兩年多，航點及隔離影響兩岸民間交流意願。
夏立言還說，國民黨一直堅持在捍衛民主自由、維護區域安全的同時，又能維繫兩岸和平穩定、推動兩岸經貿交流與繁榮的路線，長期致力於推動兩岸交流，雖然承受一定的壓力，但沒有退卻。
他強調，國民黨將繼續遵循相關法律、黨章黨綱延續過去八年執政期間的基本方針，在「九二共識」這個務實基礎上，繼續推動兩岸交往對話，堅決反對台獨，求同存異進一步走向求同尊異。
夏立言說，自朱立倫主席上任以來，就一直積極落實本黨政綱中所堅持的目標，以利於推動國民黨的兩岸政策，指稱藍營一定會堅守立場，致力展開各項符合台灣人民期望，有利兩岸和平穩定、經濟繁榮的工作。他也提到，兩岸形勢嚴峻，各方面應想辦法增加互信，並感謝這兩年疫情時期，大陸各級地方政府對於台灣人的照顧。
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