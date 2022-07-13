汪洋舉鄭成功為例 強調沒人會把台灣分裂出去

第十四屆海峽論壇大會13日上午舉行，大陸全國政協主席汪洋發表對台談話，他首先舉鄭成功收復台灣為例，強調兩岸的凝聚力，讓沒有人會冒天下之大不韙，把台灣從祖國（中國大陸）懷抱分裂出去，只要「台灣當局」承認「九二共識」、堅持「一個中國原則」，兩岸關係就能改善和發展，台灣同胞就能受益。

汪洋首先定調，海峽論壇是兩岸民間交流合作的盛會，並指過去一些台灣同胞在論壇上的發言，至今仍讓人記憶猶新，真實表達了廣大台胞對國家統一的共同期盼，也是論壇最好的廣告。

汪洋說，兩岸同胞是骨肉天親，是血濃於水的一家人，都「說中國話、寫中國字、吃中國菜、過中國節」。他接著提到，鄭成功收復台灣，為維護國家統一做了不可磨滅的貢獻，兩岸人民稱他為英雄，台灣人民奉他為守護神，在台灣供奉鄭成功的寺廟達170多處、信眾超過200萬人。

因此，對於今年是鄭成功收復台灣360周年，兩岸舉辦相關緬懷活動，汪洋強調，這種民族凝聚力和文化凝聚，是中華文明統一多民族，不斷鞏固發展的奧秘所在。正因為如此，雖1949年以後兩岸處於嚴重的政治對立狀態，但沒有人冒天下之大不韙，把台灣從「祖國懷抱」中分裂出去，共產黨、國民黨都認同一個中國原則，才會產生「體現一個中國原則的九二共識」。

汪洋說，十八大以來，儘管兩岸貿易中大陸存在大量逆差、某些人鼓吹脫鉤斷鏈、民進黨當局百般阻撓兩岸交流合作，我們（中國大陸）仍堅持向台灣開放、鼓勵台企來大陸投資、為台灣同胞特別是台灣青年來大陸就業、創業、生活創造良好條件，推動閩台商品、資金、人員、設施「應通盡通」，擴大科技、教育、文化、衛生等領域交流合作，支持兩岸鄰近地區基本公共服務的均等化、普惠化、便捷化，建立兩岸榮發發展示範區。

汪洋接著強調，在中國共產黨領導下，中華民族偉大復興進入不可逆轉的歷史進程，大陸發展為世界第二大經濟體、第一大貿易國，對能為台灣同胞帶來福祉的各種合作，更是「高看一眼、厚愛三分」，「這樣的好機會哪裡能有？」

所以他說，只要台灣當局承認「九二共識」、堅持「一個中國原則」，兩岸關係就能改善和發展，台灣同胞就能受益。

汪洋最後抨擊，民進黨當局以一黨之私，阻隔兩岸人員往來經濟合作，只能事倍功半，甚至人財兩空，希望廣大台灣同胞和大陸同胞一道，看清兩岸關係發展的大勢，堅決反對各種台獨行逕，共促統一大業、共襄復興偉業、共創美好未來。

在大會前，汪洋與台盟中央主席蘇輝、大陸國台辦主任劉結一等，會見新黨主席吳成典、統一聯盟黨主席戚嘉林、台東縣副議長林琮翰、大陸全國台企聯會長李政宏、廈門台協會長吳家瑩等，並代表中共總書記習近平歡迎「親朋好友」的到來。

吳成典回應稱，「九二共識」是兩岸關係和平發展的基礎，否定「九二共識」，正常交流就會受阻礙，和平也會漸行漸遠。他強調兩岸一家親、本是「中國人、一家人」，不應該在大動干戈兵戎相見，「讓中國人害中國人的悲劇再次發生。」