馬來西亞元首、首相、外長會王毅：對雙邊關係充滿期待

馬來西亞最高元首阿卜杜拉以及首相依斯邁沙比利12日分別接見大陸外長王毅，對於雙邊關係，陸方表示要明確新方向，設定新目標，謀劃新重點，開闢新篇章，馬方則稱對雙邊關係的未來充滿期待。

據大陸外交部官網消息，在與馬國首相依斯邁沙比利見面時，王毅強調陸方將為雙邊關係「下步發展明確新方向，設定新目標，謀劃新重點，開闢新篇章。加強雙方互聯互通、數位經濟、綠色發展、農業等全方位合作」。

王毅並指出，「面對變亂交織的國際局勢，中方願同馬方加強團結協作，為當今世界注入更多穩定性」。對於依斯邁沙比利拋出的「天下一家」概念，王毅也強調這跟大陸國家主席習近平的「人類命運共同體」理念相通，目標一致。

依斯邁沙比利則指出，對雙邊關係的未來充滿期待，願深化雙方各領域合作和互聯互通，探討積極參與泛亞鐵路合作。歡迎更多中國企業赴馬投資，開展5G等高科技合作，助力馬實現創新、包容、可持續發展。他也提到願同陸方加強多邊事務溝通協調，共同應對糧食安全等全球緊迫挑戰，共同維護和平穩定、捍衛公平正義。

而王毅與馬國外長賽夫丁的會談，會後陸方則公布雙方達成的五項共識，包含：一是就秉持「天下一家」理念，朝著構建中馬命運共同體方向共同努力達成共識；二是同意高品質共建「一帶一路」，推動全球發展倡議落地；三是對接了互聯互通的發展藍圖；四是商定了惠民親民的務實舉措；最後則是凝聚了維護地區和平穩定的政治共識。其中也提到要讓馬國留學生近期返陸復課、並大力增加雙方航班。

據大陸外交部消息，王毅還會見了馬來西亞國防部長希沙慕丁，但會談內容迄未公布。