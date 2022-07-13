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安倍遇刺效應 陸學者：日本未來3年內修憲

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸學者認為，安倍晉三留下的政治遺產，會導致日本在3年內修憲，圖為時任日本首相的安倍晉三（中）2013年12月26日參拜靖國神社，當時立刻引發中國大陸和南韓痛批。路透
大陸學者認為，安倍晉三留下的政治遺產，會導致日本在3年內修憲，圖為時任日本首相的安倍晉三（中）2013年12月26日參拜靖國神社，當時立刻引發中國大陸和南韓痛批。路透

日本前首相安倍晉三遇刺後，自民黨在參議院選舉大勝，首相岸田文雄也表示要繼承安倍遺志，對此有大陸學者估計，日本或將在3年內啟動修憲議程。

據環球時報報導，對於安倍遇刺有外媒分析背後具統一教因素，而後自民黨選舉大勝，北京大學歷史學系教授王新生分析，日本政界人士十分重視選民的選票，無論是傳統宗教還是「新宗教」，都具有很強的凝聚力，投票也比較具有一致性，教主說給誰投票教徒一般也會跟著投。因此政界人士比較注重這種「組織票」，安倍晉三也可能在一定程度上和統一教有聯繫。

至於安倍的政治遺產，清華大學國際關係學系教授劉江永指出，總體而言，在安倍晉三執政後期造成的「負面影響」依然存在，甚至影響到其繼任者的對北京政策以及中國大陸與日本關係的健康發展。劉江永分析，安倍執政期間，對內謀求修憲、對外推行「自由開放的印太」以及「俯瞰地球儀」，是為了對沖「一帶一路」跟拉攏俄羅斯。

他指出，大陸跟日本在領土問題、歷史問題等兩國的核心問題沒有得到真正解決，功能性的合作便容易受到其他因素影響，起不到穩定器的作用。例如，2018年川普政府對大陸開始採取強硬政策，雙邊關係惡化，安倍及其後任的對陸態度也隨之發生變化，並開始利用中美矛盾漁利。

放眼未來，遼寧大學日本研究中心客座研究員陳洋認為，目前修憲勢力在日本參眾兩院均佔2/3以上席位，「經過安倍內閣、菅義偉內閣以及當前岸田內閣的長期渲染和引導，日本社會支持修憲的民意比重已經高於不支持的比重。明確表示要『繼承安倍遺志』的岸田文雄很可能將在未來3年內正式發起修憲議程」。

不過陳洋評估，岸田文雄本人出身於廣島，又是自民黨內鴿派「宏池會」會長，內政外交理念與保守派代表安倍有著很大不同，所以從中長期來看，岸田或將逐步調整對內對外政策。王新生也表示，少了來自安倍晉三的壓力，岸田文雄也有可能微調對華政策，至少不會讓大陸與日本關係進一步走向對立。

日本 修憲 岸田文雄

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