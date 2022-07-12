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習近平提兩岸青年交流 陸委會：是陸方先中斷陸生

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸國家主席習近平12日回信給在陸台青指出，希望多向台灣青年分享自己在大陸的經歷和感悟，讓更多台灣青年了解大陸。（新華社）
大陸國家主席習近平12日回信給在陸台青指出，希望多向台灣青年分享自己在大陸的經歷和感悟，讓更多台灣青年了解大陸。（新華社）

大陸國家主席習近平12日回信給參加海峽青年論壇的台灣青年，提到將一如既往為兩岸青年互學互鑒創造良好條件，並希望他們多向台灣青年分享自己在大陸的經歷和感悟，讓更多台灣青年了解大陸，對此陸委會回應，指出是陸方先片面中斷陸生來台，且強調相關活動是為了「交流促統」。

陸委會傍晚針對習近平回信指出，中共長期以來將台灣青年視為對台統戰重點對象，「習五條」提出後，陸方更積極推動兩岸促融發展，持續加大對我青年學生統戰工作，拉攏台灣青年赴陸就學、發展，意圖提升台灣青年對陸認同感。

陸委會強調，習近平信中雖稱「將一如既往，為兩岸青年互學互鑑創造良好條件」，惟陸方教育部自2020年4月9日片面中斷陸生來台就學迄未恢復正常，影響兩岸青年學生雙向交流，「由此可知陸方舉辦相關交流活動，以及提供台灣青年『優惠措施』，僅係進行樣板宣傳，伺機吸納我方優秀人才，填補其經濟發展之缺口，並無雙向對等互惠交流之誠意，中共『交流促統』之統戰目的昭然若揭」。

對於「海峽青年論壇」，陸委會指出，其為本屆「海峽論壇」的系列活動，先前已針對此類對台統戰平台，呼籲我方民眾團體勿輕易參加，以免淪為中共對台統戰宣傳工具，陸委會並再度提醒台灣青年，該會官網有設置相關專區，如有意規劃赴陸就學及發展，務必於事前審慎評估，建議準備赴陸的青年朋友，多一分準備，少一分風險，以維護自己的安全與權益。

青年 陸委會 習近平

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