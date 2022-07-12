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賴清德赴日悼安倍 陸國台辦：民進黨藉弔唁謀「獨」是徒勞
副總統賴清德赴日本弔唁日本前首相安倍晉三，被視為台日外交突破，大陸國台辦發言人朱鳳蓮12日對此回應稱，民進黨借弔唁之名行謀「獨」之實是徒勞的，希望日本政府恪守一個中國原則，妥善處理涉台問題。
朱鳳蓮說，關於日本前首相安倍晉三突遭不幸辭世，中國大陸領導人（大陸國家主席習近平）已向日方致唁電表示深切哀悼。「民進黨當局借弔唁之名行謀「獨」之實是徒勞的。」
她並表示，希望日本政府恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，妥善處理涉台問題。
賴清德昨赴日前往安倍家族東京寓所致哀，傍晚參加增上寺守靈夜後，今天中午再度到增上寺參加喪禮後計畫返台，由於台灣與日本沒有正式外交關係，賴此行被視為一大突破。
台日1972年斷交後，李登輝曾於1985年在副總統任內，到日本進行非正式訪問，賴清德是37年後，台灣再度有現任副總統層級赴日。
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