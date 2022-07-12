快訊

淡水老街「阿婆鐵蛋」創辦人腦中風突倒下 送醫不治享壽84歲

想清庫存？拆開蘋果M2版MacBook Pro 只有「這1處」不一樣

案發當天才一起吃早餐 安倍晉三妻稱「至今像做夢」：無法相信丈夫離世

陸外交部：美駐港領事史墨客臨別演說是危言聳聽

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。（陸外交部官網）
大陸外交部發言人汪文斌。（陸外交部官網）

美國駐港總領事史墨客在離任演說中批評中國大陸和香港政府，大陸外交部發言人汪文斌12日回應稱，美方駐港領事官員罔顧事實、危言聳聽，對中方治港政策大放厥詞，對香港政治經濟形勢抹黑污蔑，中方表示強烈不滿和堅決反對。

史墨客稱，香港國安法侵蝕香港政治和社會自由，亦將損害香港全球服務中心地位。國安法將例行的外交活動定義為「干涉」，使外交官受到威脅。他說，美方不支持「港獨」，但希望中方履行承諾，給予香港自治權。包括大陸外交部駐港公署、香港政府均已回應反擊史墨客。

外交部發言人汪文斌12日下午在例行記者會上指出，香港國安法實施以來，國家安全得到維護，香港社會重回正軌，法治正義得到伸張，廣大香港市民和外國在港公民的各項合法權利和自由，在更加安全的環境中得到更好保障，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治沿著正確的軌道前行，對此香港社會各界高度認可，國際社會也普遍歡迎。

民調顯示，76.2%的香港市民認為，國安法實施後，基本法賦予的自由權利未受影響，63%的香港市民認為，國安法使香港營商環境改善。鐵一般的事實不容歪曲，香港的主流民意不容否認。

汪文斌強調，中方一直為外國駐港領事機構依法履職提供必要協助和支援。同時，外國駐港領事機構和人員必須尊重遵守包括香港國安法在內的香港法律，以及包括維也納領事關係公約在內的國際法和國際關係基本準則。任何干涉中國內政和香港事務、危害中國國家安全、破壞香港繁榮穩定的行為和活動都是不能允許的，也都是不會得逞的。

香港 國安法 外交部

延伸閱讀

香港擬仿中國「健康碼」 功效及隱私保護遭質疑

寸土寸金 香港13坪高機能小公寓這樣打造！

美國駐港澳總領事猛批：《國安法》削弱香港自治

香港增2863例確診 「紅黃綠碼」擬成新規

相關新聞

賴清德赴日悼安倍 陸國台辦：民進黨藉弔唁謀「獨」是徒勞

副總統賴清德赴日本弔唁日本前首相安倍晉三，被視為台日外交突破，大陸國台辦發言人朱鳳蓮12日對此回應稱，民進黨借弔唁之名行...

第十四屆海峽論壇 續推兩岸「四通」共建一帶一路

第十四屆海峽論壇12至14日於福建廈門舉辦，福建省台港澳辦副主任吳一明今天表示，本屆論壇有四個特點，包括聚焦兩岸青年、深...

海峽青年論壇／習近平回信台灣青年 整封信都在講這些事情

第20屆海峽青年論壇今天上午登場，中國國家主席習近平以信件的方式向與會台灣青年強調，中國大陸…

蒼山行失聯挨罰3000元 孫春龍：不放棄尋二戰飛機

為尋找二戰期間墜毀的飛機與駕駛員遺骸，中國有13人未經許可進入雲南蒼山，團隊因通訊失聯而驚動消防單位救援。「老兵回家」項...

香港行會12日拍板 公務員加薪2.5%難改 工會被勸低調

香港行政會議上周建議公務員統一加薪2.5%，引起多個公務員團體不滿，有工會形容是「侮辱性加幅」，警察員佐級協會主席林志偉...

結交「政治騙子」 中國前司法部長傅政華徇私枉法被起訴

中國司法部前部長傅政華涉嫌受賄、徇私枉法案近日偵查終結，長春市人民檢察院已向長春市中級人民法院提起公訴。傅政華是19大後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。