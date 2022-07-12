習近平寄語海峽青年論壇　為台灣青年創造良好條件

第二十屆海峽青年論壇12日於福建廈門舉辦，中共總書記習近平透過回信，寄語兩岸青年，他指出，青年興則國家興、青年強則國家強，我們（中國大陸）將一如既往，為兩岸青年互學互鑑創造良好條件，為台灣青年在大陸學習、就業、創業、生活提供更多便利。

本屆海峽青年論壇以「青春同心創未來，攜手打拼謀復興」為主題，在第十四屆海峽論壇期間舉辦。主辦單位包括中華全國青年聯合會、國民黨青工總會、台灣中華青年交流協會。

會上宣讀習近平對海峽兩岸青年的回信，習近平指出，對於台灣青年親歷祖國日新月異發展的變化，感受到兩岸同胞一家親的熱切感情，我很欣慰。

習近平說，祖國前途寄託在青年人身上，我們將一如既往，為兩岸青年互學互鑑創造良好條件，為台灣青年在大陸學習、就業、創業、生活提供更多便力，希望你們（在陸台灣青年）多向台灣青年分享自己在大陸的經歷和感悟，讓更多台灣青年了解大陸，和大陸青年同心打拼，讓青春在實現中華民族偉大復興中國夢的偉大進程中綻放異彩。

福建省委書記尹力在致詞中指稱，海峽青年論壇是兩岸青年合作交流的重要平台，自2003年起已連續舉辦二十屆，近兩年來雖遭受新冠疫情等衝擊，但兩岸青年交流、交往從未間斷，一萬兩千三百多名兩岸青年，透過論壇相聚相識。

尹力說，論壇充分展示兩岸青年一代強烈交流合作意願，充分證明兩岸和平發展、融合發展的歷史大勢不可阻擋。

他還提到，福建去年經濟總量達人民幣4.48兆元，數位、綠色、海洋等產業和經濟社會發展，為兩岸青年提供寬廣平台，並率先發布大陸首批225項同等待遇清單、採認台灣職業技能資格等，目前，來福建就業創業台青近4萬人，在福建高等學校台生1,800多人、台灣教師650多名、鄉建鄉創人才300多名，越來越多台灣青年融入福建的發展潮流。