快訊

訝異林智堅粉專有29個小編 賴香伶：哪個才是真實的他

租屋族是二等公民嗎？NGO籲正視租屋黑市對公民權的危害

分科測驗／時事題少沒考俄烏戰爭、新課綱強調人群移動入題 歷史科解答出爐

習近平寄語海峽青年論壇　為台灣青年創造良好條件

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
福建省委書記尹力致詞。記者陳政錄／攝影
福建省委書記尹力致詞。記者陳政錄／攝影

第二十屆海峽青年論壇12日於福建廈門舉辦，中共總書記習近平透過回信，寄語兩岸青年，他指出，青年興則國家興、青年強則國家強，我們（中國大陸）將一如既往，為兩岸青年互學互鑑創造良好條件，為台灣青年在大陸學習、就業、創業、生活提供更多便利。

本屆海峽青年論壇以「青春同心創未來，攜手打拼謀復興」為主題，在第十四屆海峽論壇期間舉辦。主辦單位包括中華全國青年聯合會、國民黨青工總會、台灣中華青年交流協會。

會上宣讀習近平對海峽兩岸青年的回信，習近平指出，對於台灣青年親歷祖國日新月異發展的變化，感受到兩岸同胞一家親的熱切感情，我很欣慰。

習近平說，祖國前途寄託在青年人身上，我們將一如既往，為兩岸青年互學互鑑創造良好條件，為台灣青年在大陸學習、就業、創業、生活提供更多便力，希望你們（在陸台灣青年）多向台灣青年分享自己在大陸的經歷和感悟，讓更多台灣青年了解大陸，和大陸青年同心打拼，讓青春在實現中華民族偉大復興中國夢的偉大進程中綻放異彩。

福建省委書記尹力在致詞中指稱，海峽青年論壇是兩岸青年合作交流的重要平台，自2003年起已連續舉辦二十屆，近兩年來雖遭受新冠疫情等衝擊，但兩岸青年交流、交往從未間斷，一萬兩千三百多名兩岸青年，透過論壇相聚相識。

尹力說，論壇充分展示兩岸青年一代強烈交流合作意願，充分證明兩岸和平發展、融合發展的歷史大勢不可阻擋。

他還提到，福建去年經濟總量達人民幣4.48兆元，數位、綠色、海洋等產業和經濟社會發展，為兩岸青年提供寬廣平台，並率先發布大陸首批225項同等待遇清單、採認台灣職業技能資格等，目前，來福建就業創業台青近4萬人，在福建高等學校台生1,800多人、台灣教師650多名、鄉建鄉創人才300多名，越來越多台灣青年融入福建的發展潮流。

本屆海峽青年論壇陸方嘉賓包括福建省委書記尹力、國台辦副主任龍明彪、大陸全國青聯副主席傅振邦、福建省委台港澳辦主任林文生、廈門副市長庄榮良、廈大台研院院長李鵬等，台灣嘉賓則有國民黨中央委員何溢誠、台灣海峽兩岸青年交流協會執行長鄭博宇、廈門啟達台享創業服務有限公司總經理范姜鋒等。

大陸國台辦副主任龍明彪。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦副主任龍明彪。記者陳政錄／攝影
第二十屆海峽青年論壇在廈門舉辦。記者陳政錄／攝影
第二十屆海峽青年論壇在廈門舉辦。記者陳政錄／攝影

青年 福建 習近平

延伸閱讀

布林肯：拜登與習近平或即將通話

季辛吉：習近平了解此時侵台會引發美國抵抗

6都徵召1人欽定 柯文哲嗆蔡總統：跟習近平差不多

日媒：習以疫情為由 婉拒普亭邀訪

相關新聞

日參議院選舉突破修憲門檻 中、韓憂日本軍國主義復辟

日本第26屆參議院選舉結果11日揭曉，岸田文雄領導主張「修改憲法」的力量獲得超過2/3的席位，越過啟動修憲所需的門檻。已...

比照去年 汪洋擬出席海峽論壇

第十四屆海峽論壇十二日起在福建省廈門市舉辦，大陸全國政協主席汪洋將出席十三日主論壇大會，並將比照去年，與新黨主席吳成典及...

日修憲勢力獲逾三分之二議席 陸：盼日方汲取歷史教訓

日本修憲勢力在7月10日舉行的參議院選舉中，獲得超過三分之二多數議席，突破修憲動議所需門檻。中國大陸外交部11日對此稱，...

陸外交部：中美應為元首交往營造有利氛圍

美國國務卿布林肯稱，美中兩國元首可能在未來幾周內對話，中國大陸外交部回應稱，中美兩國元首交往應由雙方通過外交途徑共同商定...

向馬斯克開戰 陸版星鏈計畫 將發射1.3萬顆衛星

中國大陸首座商業太空發射場7月6日上午在海南開工，股東包含「中國星網」，未來將建造「巨型星座」，即發射1.3萬顆低軌通信衛星，建設中國大陸自己的巨型太空網路星系。有分析指出，海南商業太空發射場的建設或將正式開啟中國大陸和馬斯克「星鏈系統」的競爭。

發改委：放開放寬超大城市以外的落戶限制

繼上海、杭州搶人才後，大陸國家發展改革委日前印發《“十四五”新型城鎮化實施方案》，其中提到，「十四五」時期放開放寬除個別...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。