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美駐港總領事卸任痛罵中共 陸：亂港陰謀失敗只好走路

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
美國駐港澳總領事史墨客。（維基）
美國駐港澳總領事史墨客。（維基）

即將卸任的美國駐港澳總領事史墨客11日「臨別演說」大力抨擊中國，並呼籲香港做回香港。中共外交部駐港公署回批，史墨客亂港禍港陰謀失敗了，欺騙不行了，在港無人理會了，沒有什麼事可做了，只好挾起皮包走路。別了，史墨客！

美國駐港澳總領事館11日發布史墨客（Hanscom Smith）的「臨別演辭」。他指出，近年，中國一步一步地拆毀和破壞它承諾給予香港的自由和「高度自治」。多年來，中國對香港機構的攻擊一直在持續，例如強迫獨立媒體關閉和監禁記者、政治人物被捕、天安門屠殺成為禁忌話題、很多香港人用腳投票，而那些留下的人被迫自我審查。

史墨客強調，中國當局譴責「外國勢力」引起動亂和暴力，這是一個專制政府愛用的說法，其實只是中國政府避責和把問題歸咎於外國代罪羔羊的方法。美國所做的每一步只不過是回應中國政府和港府沒有兌現對香港地位的承諾。

史墨客表示，現在不只個人和媒體被噤聲，中國政府更嘗試阻止外交員表達其政府的觀點。這與中國在維也納外交關係公約中的義務不符。例行的外交活動被標籤為「干預」，外交官進行日常公務更被國安法威嚇。

史墨客自2019年7月出任美國駐港澳總領事一職，一路見證香港「反送中」運動，以及中國後續實施國安法等一系列過程。史墨客多年前也曾獲派任美國在台協會台北辦事處經濟組組長。

針對史墨客的批評，中共外交部駐港公署回應稱，史墨客汙衊中方涉港方針政策，詆毀「國兩制成功實踐，對此堅決反對，予以強烈譴責。

中通社報導，外交部駐港公署發言人指出11日表示，史墨客自我標榜「美國對香港政策幾十年如一」，其實就是一以貫之在香港顛倒黑白、興風作浪、污蔑抹黑，極盡顛覆滲透之能事。一邊標榜「我們關心香港」，一邊用「商業警告」恐嚇在港外國投資者，其亂港禍港之心、反華遏華之謀路人皆知！史墨客黯然離港的「臨別演說」就是美國「以港遏華」戰略徹底破產的象徵。

發言人指出，美方的險惡用心暴露得淋漓盡致，陰招損招早已被人識破，仁義道德的面具早已被人揭穿。

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